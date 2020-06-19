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Twitter'da herkese 'Al' dedi, kendisi sattı. SPK 1 milyon TL ceza verdi

Sermaye Piyasası Kurulu, Twitter'da bir hesap üzerinden takipçilerine 'Al' tavsiyesinde bulunduğu hisseyi satan kişiye 1 milyon 175 bin TL'lik idari para cezası kesti. SPK, yapılanı 'piyasa bozucu eylem' olarak nitelendirdi.
 19 Haziran 2020 11:34
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Twitter'da herkese 'Al' dedi, kendisi sattı. SPK 1 milyon TL ceza verdi

Sözcü'nün haberine göre, Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı son aylarda hızla artarken özellikle sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlar nedeniyle ciddi mağduriyetlerin ortaya çıktığı iddia ediliyordu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu konuda çarpıcı bir idari para cezasına imza attı.

SPK bülteniyle dün duyurulan cezada, "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Önder Tavukçuoğlu adlı kişiye 1 milyon 175 bin 29 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verildiği" belirtildi.

'Başkalarına 'Al' dedi, kendi sattı'
Kararın gerekçesi, ilgili kişinin, '@derinhisse' isimli Twitter hesabı üzerinden RYSAS payına ilişkin olarak takipçilerine 'alım' veya 'tut' tavsiyesi verdikten sonra RYSAS paylarında satım yapması' olarak açıklandı.

Kararın dün duyurulmasının ardından, Twitter hesabından açıklama yapan Tavukçuoğlu, suçlamayı reddetti ve SPK'yı iddiasını mahkemede kanıtlamaya çağırdı.

'İşlem yasağı kararı verilmişti
SPK, 8 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile Önder Tavukçuoğlu'nun da dahil olduğu bazı kişiler hakkında işlem yasağı kararını duyurmuştu.

Kararda şu ifadeler yer almıştı:

"Deva Holding A.Ş. (DEVA) pay piyasasında 16.04.2020-29.04.2020 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, '@derinhisse' adlı Twitter hesabı ve 'www.derinhisse.com' adlı internet sitesi üzerinden yatırımcıları yönlendirmeye yönelik, yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Önder TAVUKÇUOĞLU adlı şahıs ile aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 'Piyasa dolandırıcılığı' başlıklı 107 nci maddesinin 2'nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen yatırımcılar hakkında 11.05.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

SPK uyarmıştı
SPK tarafından 4 Haziran'da yapılan açıklamada yatırımcılar uyarılarak "Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile WhatsApp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir" denilmişti.
Memurlar.Net
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