MSB, operasyona katılan komandoların görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı
|19 Haziran 2020 11:52
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, operasyonun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.
Operasyon sırasında bulunan bir mağaranın komandolar tarafından imha edildiği görüntülere de yer verilen paylaşımda, "Kararlı, güçlü, korkusuz. Haftanin'de, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren kahraman komandolarımız, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Muğla'da FETÖ'den gözaltına alınan zanlı tutuklandı
19 Haziran 2020 17:40
|Havacılık Daire Başkanlığını bombalayan uçağın ikinci pilotu inkarı seçti
19 Haziran 2020 17:33
|Niğde'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
19 Haziran 2020 16:57
|Reina saldırısı davasında 1 sanığa tahliye
19 Haziran 2020 15:06
|FETÖ tutuklusu eski belediye başkanı hakkında mütalaa
19 Haziran 2020 14:45
|Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
19 Haziran 2020 14:16
|Erzurum'da MİT destekli terör operasyonunda 7 kişi yakalandı
19 Haziran 2020 14:15
|FETÖ davasında yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası
19 Haziran 2020 14:14
|Yargıtay, FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusunun cezasını onadı
19 Haziran 2020 11:31
|Eski tabip binbaşının mahrem imamlarla irtibatı deşifre edildi
19 Haziran 2020 11:14