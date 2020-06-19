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Kargoyla gönderilen spor ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Kütahya'da, kargoyla gönderilen spor ayakkabının içinde uyuşturucu bulunmasına ilişkin, bir şüpheli gözaltına alındı.
|19 Haziran 2020 11:56
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Kütahya'da, kargoyla gönderilen spor ayakkabının içinde uyuşturucu bulunmasına ilişkin, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo paketlerine uyuşturucu gizleyerek sevkiyat yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Narkotik köpeği "Thor"un, kentte bir kargo şubesindeki denetimde tepki verdiği paket açılarak incelendi.
Paketten çıkan spor ayakkabının ön tarafındaki kumaşın içine dikilerek saklanmış 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alıcı M.Ö'yü gözaltına alan ekipler, uyuşturucuyu gönderen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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