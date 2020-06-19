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Türkiye'nin ilk yerli füze motoru test edildi

Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru, Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende test edildi
 19 Haziran 2020 12:03
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, orta menzilli ilk yerli füze motorunun (TEI-TJ300) test edilmesine ilişkin törene katıldı.

Bakan Varank, "TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı." dedi.
Anadolu Ajansı
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