Taksi tutup olay yerine giden bekçilere ödül!
|19 Haziran 2020 14:55
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Çorum'da bir olaya müdahale eden polis ekibinin çağrısı üzerine taksi tutarak yardıma giden iki çarşı ve mahalle bekçisine, halkın huzuru ve güvenliği için çalışma gayretleri, özverileri ve mesleğine bağlılığı yönündeki yüksek görev anlayışları nedeniyle Çorum Valiliğince Başarı Belgesi verilecek.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Haziran akşamı Kale Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde kavga olduğu ihbarı üzerine bir polis ekibi kısa sürede olay yerine intikal etti. Bıçaklı şüphelilerin zorluk çıkarması üzerine polisler, telsiz anonsuyla olay yerine takviye ekip istedi. Bu sırada Bahabey Caddesinde yaya olarak görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri Yalçın Devren ve Ferhat Topuz, telsizdeki yardım anonsu üzerine, kısa sürede olay yerine ulaşabilmek için taksiye bindi.
Olay yerine gelen takviye ekiplerin de müdahalesiyle olaya karışan 3 kişi, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yardım isteyen polis ekibine destek olabilmek için kısa sürede olay yerine ulaşabilmek amacıyla taksi tutan Devren ve Topuz'un davranışından haberdar olan Vali Mustafa Çiftçi, bekçilerin halkın huzuru ve güvenliği için çalışma gayreti, özverisi ve mesleğine bağlılığı yönündeki yüksek görev anlayışı nedeniyle Başarı Belgesi ile ödüllendirilmesi talimatını verdi.
Bu arada bekçilerin taksiden inip koşarak olay yerine ulaşmalarına ilişkin görüntü de MOBESE kamerasınca kaydedildi.
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