Selvi, bu kez, 'kabine değişikliği olmayacak' dedi
|19 Haziran 2020 12:05
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında kabine değişikliği tartışmalarına değindi.
Konuyla ilgili güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiyi aktaran Selvi, "Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre bu aşamada Bakanlar Kurulu değişikliği düşünülmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği için şu aşamada bir ihtiyaç görmediği söyleniyor" ifadelerini kullandı.
İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;
"Meclis Başkanlığı konusu netleşti. Peki ona bağlantılı olarak kabine değişikliği olacak mı? Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre bu aşamada Bakanlar Kurulu değişikliği düşünülmüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği için şu aşamada bir ihtiyaç görmediği söyleniyor. Yani bir süre daha Bakanlar Kurulu değişmeyecek. Ne zaman olacağına ise Erdoğan karar verecek."11 Haziran. Selvi: Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
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