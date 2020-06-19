1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık çalışanları 'antikor testi' için mesaide

Manisa'daki uygulamalarda hedeflenen test sayısının yüzde 80'ine 3 günde ulaşıldı- Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ümit Atman: - "Şu ana kadarki saha çalışmalarımızda vatandaşlarımızdan olumsuz bir geri bildirim almadık. Vatandaşlarımız bizi destekliyor, yardımcı oluyor"
 19 Haziran 2020 12:26
Yazdır
Sağlık çalışanları 'antikor testi' için mesaide

- Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında rastgele seçilen adreslerde uygulanmaya başlanan antikor testi için sağlık çalışanları yoğun mesai harcıyor.

Manisa'da kent genelinde sağlık personeli tarafından toplumsal bağışıklılık, prevelans ve asemptomatik hastaların belirlenmesi amacıyla Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden belirlenen adreslerde "Toplum Tarama Çalışması"na başlandı.

Belirlenen adreslerdeki vatandaşların desteği sayesinde kentte hedeflenen test sayısının yüzde 80'i ilk üç günde tamamlandı.

Antikor testi uygulaması kapsamında sahaya çıkan ekipler, TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giderek hane halkıyla görüşüyor, vatandaşların onaylarını alarak Kovid-19 testi yapıp kandaki antikor düzeyini kontrol ediyor.

Test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanıyor.

Manisa'da 17 ilçede belirlenen 1520 hanenin yüzde 80'ine denk gelen 1216'sında test çalışması tamamlandı.

İl genelinde yaklaşık 1300 sağlık personelinin sürdürdüğü çalışmaların bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

AA ekibi, çalışmaları görüntüledi.

- "Vatandaşlarımız bizi destekliyor"

Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Uzm Dr. Ümit Atman, toplum tabanlı çalışmanın sonuçlarının salgınla mücadelede önemli rolünün olacağına dikkati çekerek, antikor testi çalışmalarında uygulamanın üçüncü günü olmasına rağmen ciddi mesafe aldıklarını belirtti.

Atman, şunları söyledi:

"Şu ana kadarki saha çalışmalarımızda vatandaşlarımızdan olumsuz bir geri bildirim almadık. Vatandaşlarımız bizi destekliyor, yardımcı oluyor. Bu mücadelenin devamını getirmek açısından bu çalışmanın verileri bize ışık tutacak. Bu yüzden bizler sağlık personeli olarak işimizi yaparken aynı azim ve gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

- "Sağlık çalışanlarına duacıyız"

Yunusemre ilçesinde antikor testi yapılan Şemsettin Zeren, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinin dünyada taktir topladığını belirterek, tedbir kararlarına uyulması halinde salgının en kısa sürede sona erebileceğini söyledi.

Çocuklarının sağlık çalışanı olduğunu dile getiren Zeren, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak gerçekleştirilen bu uygulamalar dünyada takdir toplamış bir uygulamadır. Vatandaşlarımız alınan tedbir kararlarına uysalar Allah'ın izni ile bu hastalıktan çabucak kurtuluruz. En büyük zahmeti sağlık personeli çekti. Çalıştılar, topluma faydalı işler yapıp büyük fedakarlıklar göstererek hayatlarından oldular. Hepimiz onlara duacıyız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de 4 ev karantinaya alındı
19 Haziran 2020 17:35		 Hükümet Konağı'nın bir katı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
19 Haziran 2020 16:51
Emniyetin 'uçan göz'ü turizm merkezlerinde denetimde
19 Haziran 2020 16:04		 İki ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
19 Haziran 2020 15:24
Personel tercih etmedi, kamu kampları boş kaldı
19 Haziran 2020 15:06		 İstanbul'da LGS sınavı saatlerinde kırtasiyeler açık olacak
19 Haziran 2020 15:00
Taksi tutup olay yerine giden bekçilere ödül!
19 Haziran 2020 14:55		 Konya'da maske takmayan yaya ve sürücülere 8 bin 800 lira ceza
19 Haziran 2020 14:38
Adalar Kaymakamı: Bu araçların yeterlilik belgesi yok
19 Haziran 2020 13:50		 Sağlık Bakanı: Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz..
19 Haziran 2020 13:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:40 - Muğla'da FETÖ'den gözaltına alınan zanlı tutuklandı17:37 - CHP'li Öztrak'tan, Hamza Yerlikaya açıklaması17:35 - Kayseri'de 4 ev karantinaya alındı17:33 - Havacılık Daire Başkanlığını bombalayan uçağın ikinci pilotu inkarı seçti17:28 - Mustafa Şentop'tan Meclis Başkanlığı adaylığı açıklaması17:25 - Dövizde gün sonu fiyatları17:20 - Doktor eşini virüsten kaybetti, maskesi çenesi altında gezenlere tepki gösterdi17:12 - Altının gramı 382 liraya yükseldi17:07 - Kızını kurdun ağzından aldı: Poşet götürüyor sandık16:57 - Niğde'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
16:57 - Öğrenciler, 'Korona alarm sistemli kabin' üretti16:53 - Ak Partinin Meclis başkan adayı belli oldu16:51 - Hükümet Konağı'nın bir katı koronavirüs nedeniyle kapatıldı16:48 - LCW'nin kurucusu Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı16:31 - Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüşdünü ispat etti16:22 - Diyanetten 'hac ibadeti' açıklaması16:19 - İstanbul'dan gelen 4 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi16:17 - İYİ Parti'li milletvekili trafik kazasında yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu açıkladı: Ehliyet taşımaya gerek kalmayacak
Lojman satışları yeniden başladı... 70 bin TL'ye lojman var
Benzin ve motorine zam geliyor
Katilin adını kanıyla yazdı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
İyi Parti'nin açtığı YKS'nin iptali davası reddedildi!
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
DSÖ, ikinci dalga için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 6
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 2
babalar ve kızları 3
beluga 1
maskesiz dolaşmanın cezası 3
sınırlı sokağa çıkma yasağı 3
ayasofya 1
bu yazısı namussuzluktur 2
hamza'dan şikayeti olan vatan sevgisini sorgulasın 3
Deprem 1
SON İLANLAR
Enez Belediyesi geçici işçi alacak
Hafik Belediyesi işçi alacak
Marmaris Polisevi geçici işçi alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 93 işçi alacak
Adana Et ve Süt Kurumu eski hükümlü işçi alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Personel Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam