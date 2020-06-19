Sokağa çıkma yasağında, özel aracıyla şehir dışına gidenler unutuldu!
|19 Haziran 2020 12:48
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İçişleri Bakanlığı, 20, 27 ve 28 Haziran'da belirli saatlerde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı uygulamasında gerekli olan esasları belirledi.
Esaslarda, uçak, otobüs, tren, vapur, feribot gibi toplu ulaşım araçlarında biletleme yapmış olanların sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacağı belirtildi.
Ancak, toplu ulaşımı kullananlar düşünülürken, özel aracıyla seyahat edenler düşünülmedi.
Bir ziyaretçimizden gelen öneri şu şekildedir:
Genelgede, özel aracı ile seyahat edecekler için bir ifade bulunmamaktadır. Biz o tarihte 1000 km yol giderek seyir halinde olacağız yolumuz uzun ve yasak süresince bekleme imkanımız yok.
Bizim gibi özel aracı ile seyir halinde olanlar için şehir merkezlerine
girmeme koşulu ile bir izin belgesi verilmesi yolumuza devam edebilmek için
imkan tanınmasını talep ediyorum.
Biletli yolcular dusunulmusken özel aracli yolcular mağdur durumda kalmıştır. "
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