1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nevşehir'de LGS sınavına girecek öğrencilere 27 ton karpuz dağıtılacak

 19 Haziran 2020 13:22
Yazdır
Nevşehir'de LGS sınavına girecek öğrencilere 27 ton karpuz dağıtılacak

Nevşehir Belediyesi, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere toplam 27 ton karpuz dağıtacak.

Belediye Başkanı Rasim Arı, sınava girecekleri yeri görmek için Mihriban Emin Günel Ortaokuluna gelen öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.

Öğrencilere karpuz veren Arı, kestiği bir karpuzu da dilimleyerek vatandaşlara ve öğretmenlere ikramda bulundu.

Arı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin diğer ülkelerden farkının genç nüfusunun yoğunluğu olduğunu dile getiren Arı, "Genç nüfusun varlığı en büyük sermayemiz. Uzun bir pandemi sürecinden sonra gençlerimiz yarın sınava girecek. Sınav öncesinde gençlere moral ve motivasyon olsun diye, onları unutmadığımızı göstermek manasında Adana'dan getirdiğimiz karpuzları dağıtıyoruz." dedi.

Arı, sosyal medyadan da çok iyi tepkiler aldığını anlatarak, "Bunlar şehrin güzellikleri. Bizim bir ve beraber, kardeş olduğumuzun göstergeleri. Haftanın her günü farklı bir etkinlik yapıyoruz. İnsanlarımızı birbirine daha çok bağlayacak, sevgiyi, şefkati, kardeşliği üst düzeye çıkaracak, bireysel farklılıkları ortadan kaldırılacak faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu da onlardan biri." diye konuştu.

LGS sınavına girecek her öğrenciye karpuz hediye edeceklerini belirten Arı, Adana'dan her biri 6-7 kilogramlık 27 ton karpuz getirdiklerini, bunların okul önlerinde dağıtılacağını bildirdi.

Arı, "Nevşehir'de LGS sınavına girecek bütün öğrencilerimize yetecek karpuzumuz var. Haftaya da üniversite sınavına girecek öğrencilerimiz için aynı şekilde karpuz getireceğiz, dağıtacağız. Ondan sonra da şehre." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
19 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Haziran 2020 00:03		 6 bin lira ücret karşılığında çoban bulamıyorlar
13 Haziran 2020 22:57
Bahriye subayından 'duygulandıran' fedakarlık
13 Haziran 2020 14:02		 Annesinin yeterince doyuramadığı geyik yavrusunu biberonla besliyor
12 Haziran 2020 12:17
Şırnak'ın Silopi ve Elazığ kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
09 Haziran 2020 08:54		 Emekli polis memuru 37 yıldır mahalle camisinin bakımını yapıyor
02 Haziran 2020 11:10
MSB: Sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi
02 Haziran 2020 09:38		 Kars'ta kaybolan engelli genç 300 kişilik arama kurtarma ekibince bulundu
01 Haziran 2020 10:32
Başsavcılık yalanladı: 'Rapçi Rota' gözaltına alınmadı
31 Mayıs 2020 16:38		 Bataklığa saplanan ineğinin başından ayrılmayan besiciye koyun desteği
30 Mayıs 2020 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:40 - Muğla'da FETÖ'den gözaltına alınan zanlı tutuklandı17:37 - CHP'li Öztrak'tan, Hamza Yerlikaya açıklaması17:35 - Kayseri'de 4 ev karantinaya alındı17:33 - Havacılık Daire Başkanlığını bombalayan uçağın ikinci pilotu inkarı seçti17:28 - Mustafa Şentop'tan Meclis Başkanlığı adaylığı açıklaması17:25 - Dövizde gün sonu fiyatları17:20 - Doktor eşini virüsten kaybetti, maskesi çenesi altında gezenlere tepki gösterdi17:12 - Altının gramı 382 liraya yükseldi17:07 - Kızını kurdun ağzından aldı: Poşet götürüyor sandık16:57 - Niğde'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
16:57 - Öğrenciler, 'Korona alarm sistemli kabin' üretti16:53 - Ak Partinin Meclis başkan adayı belli oldu16:51 - Hükümet Konağı'nın bir katı koronavirüs nedeniyle kapatıldı16:48 - LCW'nin kurucusu Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı16:31 - Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüşdünü ispat etti16:22 - Diyanetten 'hac ibadeti' açıklaması16:19 - İstanbul'dan gelen 4 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi16:17 - İYİ Parti'li milletvekili trafik kazasında yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu açıkladı: Ehliyet taşımaya gerek kalmayacak
Lojman satışları yeniden başladı... 70 bin TL'ye lojman var
Benzin ve motorine zam geliyor
Katilin adını kanıyla yazdı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
İyi Parti'nin açtığı YKS'nin iptali davası reddedildi!
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
DSÖ, ikinci dalga için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul,ankara ve bursa'da maske zorunluluğu getirilmesi 5
sınırlı sokağa çıkma yasağı 3
bu yazısı namussuzluktur 2
İnziva 6
kredi kartına çok taksit yapmak 5
kredi kartı 1
hamza'dan şikayeti olan vatan sevgisini sorgulasın 3
gram altın 6
maskeyi çeneye takmak 1
istanbul'u anında kilitleriz 1
SON İLANLAR
Enez Belediyesi geçici işçi alacak
Hafik Belediyesi işçi alacak
Marmaris Polisevi geçici işçi alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 93 işçi alacak
Adana Et ve Süt Kurumu eski hükümlü işçi alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Personel Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam