'Oğlun FETÖ şüphelisi' diyerek 150 bin lira dolandıran zanlı yakalandı
|19 Haziran 2020 13:25
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe merkezinde yaşayan 59 yaşındaki M.G'yi telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttı.
Zanlı, yaşlı kadına, oğlunun isminin FETÖ soruşturmasında şüpheli olarak geçtiğini, olayın araştırılması için talimatları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Bunun üzerine M.G. talimat doğrultusunda 150 bin lira ve ziynet eşyalarını Orta Cami Mahallesi'ndeki bir traktörün yanına bıraktı.
Zanlının para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra irtibatı kesmesi üzerine M.G, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların Ş.A. ve H.Ş. olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince Bursa'da yakalanan Ş.A'nın üzerinde 30 bin lira ve reşat altın ele geçirildi.
Zanlı, Tekirdağ'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
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