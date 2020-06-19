Karantina haberleri gelmeye başladı: 76 yerleşim yeri karantina altında
|19 Haziran 2020 13:42
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İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 28 ildeki 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında il ve ilçelerdeki mülki idare amirleri başkanlığındaki Umumi Hıfzısıhha kurullarınca, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, saat 13.00 itibarıyla 28 ildeki 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanıyor.
Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfusun 48 bin 170 olduğu açıklandı.
Ayrıca 66 ildeki 502 yerleşim yerindeki karantina kararının da kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde, bugün itibarıyla 66 ilimizde, 5 ilçe (3 ilçenin tamamı, 2 ilçenin de merkezi), 17 belde, 259 köy, 257 mahalle, 40 mezra olmak üzere toplam 578 yerleşim yerinde 508 bin 678 kişi karantina altına alınmıştır."
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