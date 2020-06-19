Sağlık Bakanı: Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz..
|19 Haziran 2020 13:45
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav nedeniyle, tüm şehirlerde belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olmasını istedi.
Bakan Koca, Twitter'dan LGS sınavına ilişkin, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz." paylaşımında bulundu.
Koca, belediye başkanlarına da "Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız." çağrısı yaptı.
Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayseri'de 4 ev karantinaya alındı
19 Haziran 2020 17:35
|Hükümet Konağı'nın bir katı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
19 Haziran 2020 16:51
|Emniyetin 'uçan göz'ü turizm merkezlerinde denetimde
19 Haziran 2020 16:04
|İki ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
19 Haziran 2020 15:24
|Personel tercih etmedi, kamu kampları boş kaldı
19 Haziran 2020 15:06
|İstanbul'da LGS sınavı saatlerinde kırtasiyeler açık olacak
19 Haziran 2020 15:00
|Taksi tutup olay yerine giden bekçilere ödül!
19 Haziran 2020 14:55
|Konya'da maske takmayan yaya ve sürücülere 8 bin 800 lira ceza
19 Haziran 2020 14:38
|Adalar Kaymakamı: Bu araçların yeterlilik belgesi yok
19 Haziran 2020 13:50
|Karantina haberleri gelmeye başladı: 76 yerleşim yeri karantina altında
19 Haziran 2020 13:42