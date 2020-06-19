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Adalar Kaymakamı: Bu araçların yeterlilik belgesi yok

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan; Yapılan incelemede bu araçların golf aracı olarak ithal edildiği ve Karayolları Yeterlilik Belgesi özelliği taşımadığı anlaşıldı
 19 Haziran 2020 13:50
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Adalar Kaymakamı: Bu araçların yeterlilik belgesi yok

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, İETT'nin, Adalar'da toplu taşımada kullanılacak 60 elektrikli aracın karayolları tescili için gerekli belgeleri oluşturmasının ardından gerekli işlemleri yapacaklarını söyledi.

Adalar Kaymakamı Ayhan, kaymakamlık binasında Adalar'da hizmete alınacak elektrikli araçların trafik tescili hakkında açıklamalarda bulundu.

Adalar'da daha önce atlı faytonlar yoluyla gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetlerinin 2019 Aralık ayında hayvan hakları, ruam hastalığı sebebiyle İstanbul Valiliği tarafından durdurulduğunu hatırlatan Ayhan, gelinen süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin fayton taşımacılığına son verdiğini ve yeni bir yol izlendiğini belirtti.

Adalar için doğa dostu, çevreci ve SİT alanına uygun bir ulaşım aracının oluşturulmasını arzu ettiklerini ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Adalılar olarak heyecanlıyız. Uzun bir süre ulaşım hizmetlerimiz yürütülemiyordu. Gelinen noktada bugün lansmanı yapılan minibüs tarzı olan araçlarla ulaşım hizmetlerinin yerine getirileceği ifade edildi. Ancak bu araçlarla ilgili olarak yapılan değerlendirmede gerek teknik bir konu olması sebebiyle Trafik Hizmetleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışma neticesinde, bu araçların golf aracı olarak ithal edildiği ve Karayolları Yeterlilik Belgesi özelliğini taşımadığı anlaşıldı. Araçların kanuni olarak uyulması gereken tescil, plaka oluşturulması, trafik sigortası ve toplu taşım hizmetlerinde zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılması özelliklerini de barındırması gerekiyor. Arkadaşlarımızın yapılan incelemesinde bu araçlarımızın özellikleri nedeniyle tescillerinin yapılmasının mümkün olmadığı anlaşıldı."

İETT yetkilileriyle görüşmelerde, eksiklik ve noksanlıkların tamamlanarak kendilerine müracaat edilmesi gerektiğinin aktarıldığını belirten Ayhan, gelinen süreçte eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle araçların Karayolları Trafik Kanunu'na göre karayollarına çıkmasının risk teşkil ettiğini aktardı.

Sigortasız, tescilsiz ve sigortasız araçların yolcu alarak trafiğe çıkmasının riskli olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Herhangi bir kaza olması, zarar doğması durumunda bunun sorumluluğu Adalar Kaymakamlığı olarak bizlerin ve diğer emniyet güçlerimizin ve İBB Meclisi'nin de üstlenemeyeceği açıktır. Onun için bu araçlarımızın en kısa sürede tescil için gerekli belgelerinin oluşturulmasından sonra tarafımıza müracaat edilmesi halinde bizler işlemleri yapacağımızı bildiririz. Bunun için de Adalılar olarak heyecanla bekliyoruz. Elimizden gelen katkıyı bundan önce verdiğimiz gibi bundan sonra da vermeye gayret edeceğimizi ifade etmek istiyorum."
Anadolu Ajansı
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