Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınır bölgesinde
|19 Haziran 2020 14:12
|Yazdır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezinde başarıyla süren harekatı takip ediyor.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geldi.
Buradan askeri helikopterlerle 23. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar ve komutanlar, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Akar ve komuta kademesi, daha sonra Pençe-Kaplan Harekatı'nın sevk ve idare edildiği harekat merkezine geçti.
Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.
Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birlikleri, Haftanin'de teröristlere ait hedefleri imha ediyor.Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'li Öztrak'tan, Hamza Yerlikaya açıklaması
19 Haziran 2020 17:37
|Mustafa Şentop'tan Meclis Başkanlığı adaylığı açıklaması
19 Haziran 2020 17:28
|Ak Partinin Meclis başkan adayı belli oldu
19 Haziran 2020 16:53
|Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüşdünü ispat etti
19 Haziran 2020 16:31
|Bakan Ersoy: Koronavirüs, turistik şehirlerde kontrol altında
19 Haziran 2020 16:15
|Kılıçdaroğlu'ndan Volkan Bozkır'a tebrik
19 Haziran 2020 14:53
|'Made in Türkiye' yazısı 'Sao Paulo'da görüntülendi
19 Haziran 2020 13:53
|Karaismailoğlu: Bu teröristlerin son çırpınışları!
19 Haziran 2020 13:22
|Selvi, bu kez, 'kabine değişikliği olmayacak' dedi
19 Haziran 2020 12:05
|Soylu: 6,5 milyon suçlunun yüz bilgileri sistemde var, anlık yakabiliyoruz
19 Haziran 2020 11:42