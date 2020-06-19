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Yeni doğum yapan kadın, bebeğiyle koronavirüsü yendi

Diyarbakır'da doğum yaptıktan 29 gün sonra koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadın, bebeğiyle hastalığı yenmeyi başardı
 19 Haziran 2020 14:56
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Yeni doğum yapan kadın, bebeğiyle koronavirüsü yendi

Diyarbakır'da doğum yaptıktan 29 gün sonra koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadın, bebeğiyle hastalığı yenmeyi başardı.

Diyarbakır'da oturan 29 yaşındaki Ş.E, doğum yaptıktan 29 gün sonra bebeğiyle koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan kadın, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alındı.

Ş.E, doktorların ve hastane çalışanlarının çabası sonucunda 12 gün sonra yaşam mücadelesini kazanarak, yoğun bakım ünitesinden alkışlar eşliğinde normal servise alındı.

Bebeğin de hastanede bir süre tedavi gördüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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