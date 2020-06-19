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İstanbul'da LGS sınavı saatlerinde kırtasiyeler açık olacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın yapılacak LGS nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve kırtasiye çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını açıkladı.
 19 Haziran 2020 15:00
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın yapılacak sınavla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Yerlikaya, "Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır." dedi.

Memurlar.Net
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