İstanbul'da LGS sınavı saatlerinde kırtasiyeler açık olacak
|19 Haziran 2020 15:00
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın yapılacak sınavla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Yerlikaya, "Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır." dedi.
Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanlarınAli Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2020
20 Haziran Cumartesi günü
09.00 ila 15.00 arasında
uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.#KırtasiyeAçık ️
😷⬅️➡️🧴 pic.twitter.com/2KjLlw18KE
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