Personel tercih etmedi, kamu kampları boş kaldı

TCDD Genel Müdürlüğü, bu ay ilana çıkarak, Akçay, Urla ve Arsuz'daki tesisleri için başvuru aldı. Başvuruların en geç 15 Haziran 2020 tarihlerine kadar yapılması istenmişti.

Sonuçlar bugün itibariyle açıklandı. Ancak açıklanan listelere göre bazı kontenjanlar boş kalmıştır.

İŞTE BOŞ KALAN KONTENJANLAR