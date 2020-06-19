Personel tercih etmedi, kamu kampları boş kaldı
TCDD Genel Müdürlüğünün geçen ay başvuru aldığı Akçay, Urla ve Arsuz'daki tesislerinin kontenjanları boş kaldı
|19 Haziran 2020 15:06
|Yazdır
TCDD Genel Müdürlüğü, bu ay ilana çıkarak, Akçay, Urla ve Arsuz'daki tesisleri için başvuru aldı. Başvuruların en geç 15 Haziran 2020 tarihlerine kadar yapılması istenmişti.
Sonuçlar bugün itibariyle açıklandı. Ancak açıklanan listelere göre bazı kontenjanlar boş kalmıştır.
İŞTE BOŞ KALAN KONTENJANLAR
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kayseri'de 4 ev karantinaya alındı
19 Haziran 2020 17:35
|Hükümet Konağı'nın bir katı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
19 Haziran 2020 16:51
|Emniyetin 'uçan göz'ü turizm merkezlerinde denetimde
19 Haziran 2020 16:04
|İki ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
19 Haziran 2020 15:24
|İstanbul'da LGS sınavı saatlerinde kırtasiyeler açık olacak
19 Haziran 2020 15:00
|Taksi tutup olay yerine giden bekçilere ödül!
19 Haziran 2020 14:55
|Konya'da maske takmayan yaya ve sürücülere 8 bin 800 lira ceza
19 Haziran 2020 14:38
|Adalar Kaymakamı: Bu araçların yeterlilik belgesi yok
19 Haziran 2020 13:50
|Sağlık Bakanı: Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz..
19 Haziran 2020 13:45
|Karantina haberleri gelmeye başladı: 76 yerleşim yeri karantina altında
19 Haziran 2020 13:42