Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı işe bisikletle gitti

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın başlangıcına ve şehir içinde çoklu ulaşım biçimlerine dikkat çekmek üzere makam aracı yerine işe bisikletle gitti.

Kaymakcı, "Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması "Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik". Ben de temiz, düşük emisyonlu ve bisiklet dostu şehirleri desteklemek için bu sabah işe bisikletim "Helsinki" ile gittim. Şehirlerimizde güvenli çoklu ulaşım için bisiklet yollarına öncelik verilmesi gereğini bizzat Ankara yollarında pedal sallayarak deneyimledim" dedi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı sözlerine "Kovid-19 salgını nedeniyle büyükşehirlerimizde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların, trafik sıkışıklıklarında, hava kirliliğinde ve kazalarda azalma gibi olumlu bazı sonuçları oldu, ancak bunların geçici olduğunun farkında olmalıyız. Mevcut durumdan ders çıkararak, sıfır emisyonlu hareketliliğin sağlanabilmesi ve bu kapsamda herkesi kapsayacak bir çerçevenin oluşturulması için var gücümüzle çalışmalıyız" diyerek devam etti.

18 YILDIR KUTLANIYOR

Avrupa Hareketlilik Haftası, şehirler ve belediyelerce motorlu araç trafiğinin kısıtlanması ve toplu taşımanın, yürüme ve bisiklete binme gibi sürdürülebilir ulaşım türlerinin teşviki amacıyla 2002 yılından bu yana 16-22 Eylül tarihleri arasında yalnızca AB'de ve AB üyesi olmayan katılımcı birçok ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

2002 yılında ilk kez kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın etkisi, hem Avrupa'da hem de tüm dünyada giderek artmakta, etkinliğe olan ilginin üst seviyede olduğu görülüyor. 2019 yılında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'na 50 ülkeden 3136 belediye katılım sağladı.

Bu yıl 16-22 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Avrupa Hareketlilik Haftasının teması "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" olarak belirlenmişti.