Ergene Nehri, normalleşme ile birlikte yeniden kirlendi

Bir zamanlar Trakya'nın can damarı olan ancak sanayi tesislerinin atıklarıyla kirlenerek adeta ölü bir nehir haline gelen Ergene Nehri, korona virüs kapsamında normalleşme süreciyle fabrikaların üretime devam etmesi ile yine kirli akmaya başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sanayi kuruluşlarının üretimine ara vermesiyle birlikte sanayi bölgelerinin etrafından geçen ve uzun yıllardır sanayi kuruluşlarının atıkları nedeniyle kirlilikle boğuşan Ergene Nehri, sanayi üretiminin ve buna bağlı olarak kirleticilerin azalması sonucu temizlenmeye başlamıştı. Ancak normalleşme süreciyle birlikte üretimlerine devam eden fabrikaların atıklarını arıtmadan bırakarak kirlettiği Ergene Nehri de eski normale döndü. Rengi siyah akmaya başlayan ve zaman zaman köpüklenerek ürkütücü görüntüler oluşturan Ergene Nehri'nden çevreye koku da yayılıyor.

Yetkililer, geçmiş yılları göz önünde bulundurarak Ergene Nehri'ndeki kirliliğin şu an önemli ölçüde azaldığını belirtti. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çalışmaları kapsamında Türk mühendislerinin tasarladığı tünel açma makinesi "Lale" ile açılan tünellerle Ergene Nehri'ndeki suyun arıtıldıktan sonra Marmara Denizi'ne pompalanmasıyla Ergene Nehri'ndeki kirliliğin tamamen sona ereceğini ifade eden yetkililer, projenin tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı müjdesini verdi. Devlet Su İşleri tarafından yıllardır çalışmaları gerçekleştirilen ve kısa bir süre önce tamamlanarak hizmete açılan Meriç-Ergene İletim Kanalı projesi kapsamında Meriç Nehri'nden alınan suyun doğrudan 13 kilometrelik su kanallarıyla Ergene Nehri'ne akıtılmasıyla da kirliliğin azaltıldığı vurgulandı.