Ankara'da Cuma namazı böyle kılındı
Ankara'da Cuma namazı vakti başlayan yağmur nedeniyle, vatandaşlar cami avlularında ıslanarak Cuma namazlarını kıldı
|19 Haziran 2020 15:19
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Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da Cuma namazları sadece belirlenen camilerde kılabiliyor. Namaz için ise cami avluları tercih ediliyor.
Ancak, Cuma vakti başlayan yağmur nedeniyle, vatandaşlar ısnalarak Cuma namazlarını kılabildi
Ankara'da Melike Hatun ile Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde aniden bastıran sağanak cemaati yıldırmadı, yağmur altında namazlar kılındı.
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