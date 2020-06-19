Bakan Selçuk'tan öğretmenlere teşekkür mesajı
|19 Haziran 2020 15:40
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin, her koşulda eğitimi nasıl omuzlayıp götürebileceklerini gösterdiğini belirterek, "Asla yeterli gelmeyeceğini bildiğim bir teşekkürle emekleriniz için teşekkür ediyor, güzel ve sağlıklı günlerde okullarımızın kapısını hep birlikte açmayı temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla tüm öğretmenlere kısa mesaj gönderdi.
Mesajına "Sevgili meslektaşım" ifadesiyle başlayan Selçuk, şunları kaydetti:
"Uzaktan eğitimle, ekip olmayı, öğretmenlerin her koşulda eğitimi nasıl omuzlayıp götürebileceğini, çocuğun elini nasıl sımsıkı tutabileceğini, nasıl çözümün bir parçası olabileceğini gösterdiniz. Asla yeterli gelmeyeceğini bildiğim bir teşekkürle emekleriniz için teşekkür ediyor, güzel ve sağlıklı günlerde okullarımızın kapısını hep birlikte açmayı temenni ediyorum."
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