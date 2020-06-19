Üç ilde LGS'ye girecek öğrenciler için ulaşım ücretsiz olacak
|19 Haziran 2020 17:50
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ANTALYA
LGS'ye girecek öğrenci ile velisine toplu ulaşım ücretsiz
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde belediyenin resmi plakalı otobüsleri ile ANTRAY'ın Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenci ve velisini 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz taşıyacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, LGS'ye girecek öğrencileri sevindirecek bir karar aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Böcek'in talimatıyla Antalya merkezinde belediyeye ait resmi plakalı otobüsler ile ANTRAY, LGS'ye girecek öğrenci ve velisini 20 Haziran Cumartesi günü 07.00- 17.00 saatleri arasında ücretsiz taşıyacak.
Başkan Muhittin Böcek, gençlerin eğitiminin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere destek olmaya çalıştık. Düzenlediğimiz online deneme sınavlarıyla yanınızda olup sınav kaygınızı azaltmaya çalıştık. Cumartesi günü gerçekleşecek sınavda da hepinizin bugüne kadar gösterdiği çabanın ve gayretin sonucunu en güzel şekilde alacağına eminim. Sınava girecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum" dedi.
SAMSUN
Samsun Büyükşehir Belediyesince, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye bağlı SAMULAŞ Hafif Raylı Sistem Genel Müdürlüğünün tüm toplu taşıma araçlarının, öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için tam kapasite çalışacağını belirtti.
Öğrenciler için ek seferler de konulacağına işaret eden Demir, şunları kaydetti:
"Gençlerimiz ülkenin geleceğidir. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize LGS sınavında başarılar diliyorum. Gençlerimiz bizim için değerli ve onları seviyoruz. Hayatlarını kolaylaştırmak, daha iyi sosyal ve ekonomik şartlar sunmak bizlerin görevi. Yarın yapılacak sınav öncesi ve sonrasında ulaşımlarını ücretsiz sağlayacağız. Tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve sınav görevlilerimiz, sınav yerlerine gidiş ve dönüşlerinde SAMULAŞ'a ait tramvaylar ile diğer toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaktır."
AĞRI
Ağrı'da LGS öğrencilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak
Ağrı'da, Ağrı Belediyesine ait şehir içi ulaşımda hizmet veren otobüsler, yarın yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavına (LGS) katılacak olan öğrenci ve velilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ağrı'da Liselere Geçiş Sınavına girecek olan öğrencilere başarı dileyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: "Hafta sonu yapılacak sınava girecek öğrencimiz ve yanındaki velisine ulaşım araçlarımız bedava olacak. Başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
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