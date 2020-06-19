1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üç ilde LGS'ye girecek öğrenciler için ulaşım ücretsiz olacak

Üç ilimizde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağı bildirildi.
 19 Haziran 2020 17:50
Yazdır
Üç ilde LGS'ye girecek öğrenciler için ulaşım ücretsiz olacak

ANTALYA

LGS'ye girecek öğrenci ile velisine toplu ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde belediyenin resmi plakalı otobüsleri ile ANTRAY'ın Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenci ve velisini 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, LGS'ye girecek öğrencileri sevindirecek bir karar aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Böcek'in talimatıyla Antalya merkezinde belediyeye ait resmi plakalı otobüsler ile ANTRAY, LGS'ye girecek öğrenci ve velisini 20 Haziran Cumartesi günü 07.00- 17.00 saatleri arasında ücretsiz taşıyacak.

Başkan Muhittin Böcek, gençlerin eğitiminin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere destek olmaya çalıştık. Düzenlediğimiz online deneme sınavlarıyla yanınızda olup sınav kaygınızı azaltmaya çalıştık. Cumartesi günü gerçekleşecek sınavda da hepinizin bugüne kadar gösterdiği çabanın ve gayretin sonucunu en güzel şekilde alacağına eminim. Sınava girecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesince, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye bağlı SAMULAŞ Hafif Raylı Sistem Genel Müdürlüğünün tüm toplu taşıma araçlarının, öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için tam kapasite çalışacağını belirtti.

Öğrenciler için ek seferler de konulacağına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ülkenin geleceğidir. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize LGS sınavında başarılar diliyorum. Gençlerimiz bizim için değerli ve onları seviyoruz. Hayatlarını kolaylaştırmak, daha iyi sosyal ve ekonomik şartlar sunmak bizlerin görevi. Yarın yapılacak sınav öncesi ve sonrasında ulaşımlarını ücretsiz sağlayacağız. Tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve sınav görevlilerimiz, sınav yerlerine gidiş ve dönüşlerinde SAMULAŞ'a ait tramvaylar ile diğer toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaktır."

AĞRI

Ağrı'da LGS öğrencilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak

Ağrı'da, Ağrı Belediyesine ait şehir içi ulaşımda hizmet veren otobüsler, yarın yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavına (LGS) katılacak olan öğrenci ve velilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ağrı'da Liselere Geçiş Sınavına girecek olan öğrencilere başarı dileyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: "Hafta sonu yapılacak sınava girecek öğrencimiz ve yanındaki velisine ulaşım araçlarımız bedava olacak. Başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kızını kurdun ağzından aldı: Poşet götürüyor sandık
19 Haziran 2020 17:07		 Öğrenciler, 'Korona alarm sistemli kabin' üretti
19 Haziran 2020 16:57
LCW'nin kurucusu Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
19 Haziran 2020 16:48		 İstanbul'dan gelen 4 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi
19 Haziran 2020 16:19
İstanbul'da sağanak etkili oldu, tramway seferleri aksadı
19 Haziran 2020 15:55		 Ergene Nehri, normalleşme ile birlikte yeniden kirlendi
19 Haziran 2020 15:16
Yerköprü Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı
18 Haziran 2020 23:31		 'Sakin cennet Uzundere' alternatif tatil seçeneği sunuyor
18 Haziran 2020 23:01
Başkentliler maskesiz sokağa çıkma yasağına uydu
18 Haziran 2020 21:34		 Vaka sayısı sıfırlanmıştı, vaka sayısı 73'e yükseldi
18 Haziran 2020 21:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - Üç ilde LGS'ye girecek öğrenciler için ulaşım ücretsiz olacak17:40 - Muğla'da FETÖ'den gözaltına alınan zanlı tutuklandı17:37 - CHP'li Öztrak'tan, Hamza Yerlikaya açıklaması17:35 - Kayseri'de 4 ev karantinaya alındı17:33 - Havacılık Daire Başkanlığını bombalayan uçağın ikinci pilotu inkarı seçti17:28 - Mustafa Şentop'tan Meclis Başkanlığı adaylığı açıklaması17:25 - Dövizde gün sonu fiyatları17:20 - Doktor eşini virüsten kaybetti, maskesi çenesi altında gezenlere tepki gösterdi17:12 - Altının gramı 382 liraya yükseldi17:07 - Kızını kurdun ağzından aldı: Poşet götürüyor sandık
16:57 - Niğde'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı16:57 - Öğrenciler, 'Korona alarm sistemli kabin' üretti16:53 - Ak Partinin Meclis başkan adayı belli oldu16:51 - Hükümet Konağı'nın bir katı koronavirüs nedeniyle kapatıldı16:48 - LCW'nin kurucusu Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı16:31 - Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüşdünü ispat etti16:22 - Diyanetten 'hac ibadeti' açıklaması16:19 - İstanbul'dan gelen 4 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu açıkladı: Ehliyet taşımaya gerek kalmayacak
Lojman satışları yeniden başladı... 70 bin TL'ye lojman var
Benzin ve motorine zam geliyor
Katilin adını kanıyla yazdı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
İyi Parti'nin açtığı YKS'nin iptali davası reddedildi!
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
DSÖ, ikinci dalga için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzon 2
kuru börülce 2
irfan can kahveci 1
kuruluş osman 2
gram altın 6
istanbul'u anında kilitleriz 1
aşkın düşünce 2
sınırlı sokağa çıkma yasağı 3
erol bulut 1
ayasofya 1
SON İLANLAR
Enez Belediyesi geçici işçi alacak
Hafik Belediyesi işçi alacak
Marmaris Polisevi geçici işçi alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 93 işçi alacak
Adana Et ve Süt Kurumu eski hükümlü işçi alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Personel Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam