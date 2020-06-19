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İstanbul'da sağanak etkili oldu, tramway seferleri aksadı

Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle de ulaşım aksadı. Yağış nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksamalar yaşandı
 19 Haziran 2020 15:55
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İstanbul'da sağanak etkili oldu, tramway seferleri aksadı

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçede aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti.

Yağmur sebebiyle ana caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Seyir halindeki bazı motosiklet sürücüleri de üst geçitlerin altında yağmurun dinmesini bekledi.

Bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle Marmaray'da ve otobüslerde yoğunluk oluştu.

Fatih Kesmekaya Caddesi'nde bodrum kattaki bir evi su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu boşaltmaya çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Haliç Sosyal Tesisi'nde de su birikintisi oluştu. Görevliler suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Yine kentin bazı bölgelerinde ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle de yollar kapandı.

Pendik Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir köprünün altında oluşan su birikintisi nedeniyle bazı kişiler araçlarında mahsur kaldı.

- D-100 Karayolu'nda dolu

Sağanak sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri de bir süreliğine Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapıldı. Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle hattaki seferler bir süre de Kabataş-Cevizlibağ istasyonları arasında gerçekleşti.

Yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne istikametinde Merter ile Florya arasında, trafik durma noktasına geldi. Yer yer dolu şeklinde gerçekleşen yağıştan korunmak için vatandaşlar iş yerlerinin saçakları ile köprü ve üst geçitlerin altına sığındı.

Metrobüs yolunda da su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar su birikintileri nedeniyle yolda mahsur kalan araçlarını iterek kurtardı.

Bağcılar'daki Tavukçu Deresi'nin de su seviyesinin yükseldiği görüldü.

Anadolu Ajansı
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