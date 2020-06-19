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Öğretmenlere ek hizmet puanı uygulaması geçmişe doğru uygulanacak mı?

MEB'in hazırlamış olduğu ek hizmet puanlarına dair yönetmelik 19 Haziran 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Peki yönetmelikte yer alan belgeler, mezuniyetler, sertifikalar, makaleler gibi tüm etkinlik ve faaliyetler geçmişe doğru geçerli olacak mı?
 19 Haziran 2020 15:56
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Öğretmenlere ek hizmet puanı uygulaması geçmişe doğru uygulanacak mı?

Öğretmenlere ek hizmet puanı verilmesini öngören yeni faaliyetler 19 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.

Yayımlanan düzenlemeye göre, TÜBİTAK ve TÜBA koordinesindeki ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatlarında dereceye girenlerden doktora yapanlara, makale yazanlardan patent tescili yapanlara kadar çok sayıda faaliyete hizmet puanı verilecektir.

Öğretmenler, ek hizmet puanı verilecek faaliyetlerin geçmiş dönemde alınan belgeleri kapsayıp kapsamadığını sormaktadır.

Bu tür hususlar, yönetmeliklerin geçici maddelerinde düzenlenir. 19 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte bu yönde bir geçici maddeye yer verilmemiştir. (Yönetmelikte sadece zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenlerin %100 oranındaki ilave hizmet puanlarına yönelik bir düzenleme yapılmıştır.)

Ancak, yönetmelikte herhangi bir geçici maddeye yer verilmemiş olmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığının, doktora ve yüksek lisans gibi mezuniyetler başta olmak üzere bazı kriterlere ek puan vereceği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Ancak bunun hangi faaliyetleri kapsayacağı, kaç yıl öncesine kadar gideceği gibi detaylar şuan netleşmemiştir.

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Memurlar.Net - Özel

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