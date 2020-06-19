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Emniyetin 'uçan göz'ü turizm merkezlerinde denetimde

Muğla'nın turistik ilçelerinde yoğunlaşan trafik, sezon sonuna kadar helikopterle denetlenecek. Gece gündüz görüntü tespiti yapma kabiliyetine sahip özel donanımlı helikopter, kural ihlali yapan sürücüleri yer ekiplerine bildiriyor
 19 Haziran 2020 16:04
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Emniyetin 'uçan göz'ü turizm merkezlerinde denetimde

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği, "emniyetin uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopter, yaz sezonunda Muğla ve turistik ilçelerinde asayiş, trafik, kaçakçılık, narkotik suçlar ve insan ticareti gibi olaylarda karada görev yapan ekiplere destek verecek.

Muğla'da 15 Haziran itibarıyla konuşlanan polis helikopteri, gece gündüz kayıt yapma, çok uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip. Yaz sezonu boyunca Muğla Emniyet Müdürlüğünün hizmetine verilen helikopter, gün içerisinde trafiğin yoğun olduğu turistik merkezlerdeki kara yolu güzergahlarında görev yapacak.

Helikopter, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça ile Muğla-Aydın, Muğla-Antalya ve Muğla-Denizli güzergahlarında kontrol yaparak "yakın araç takibi, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma, hatalı sollama" gibi ihlalleri yer ekiplerine bildirecek.

Trafik denetimini yapan özel helikoptere binen AA ekibi, uygulama faaliyetini görüntüledi. Havadan yapılan takipte kural ihlali yapan sürücüler, kara ekiplerine bildirildi. Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, hatalarının helikopter kayıtlarıyla tespit edildiği anlatıldı. Durdurulan bazı sürücüler, helikopterden belirlendiklerini öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü Raşit Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sezonu boyunca karadan ve havadan trafik kontrollerinin en üst seviyede gerçekleştiğini söyledi. Muğla ve turistik ilçelerinde yaz sezonunda yaya ve araç trafiğinde büyük artış yaşandığına dikkati çeken Tosun, bu amaçla kente gönderilen helikopterin sürekli turistik güzergahları denetleyeceğini bildirdi.

"Helikopterle yürütülen denetimlerde özellikle seyahat esnasında cep telefonu ile konuşan sürücüler ile emniyet kemeri kullanmayanlar yakın takipte olacak." diyen Tosun, uygulamada tespit edilen sürücülerin anında yer ekiplerine bildirildiğini kaydetti.

Helikopterin Havacılık Dairesi Başkanlığından getirildiğini anlatan Tosun, yaz sezonu boyunca kentte kalacak helikopterin termal kamerasıyla gece ve gündüz görüntü alabilmesi dolayısıyla bölgede her türlü olayda hizmet vereceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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