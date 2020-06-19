Murat Övüç davasında 'basit yargılama usulü' uygulanacak
|19 Haziran 2020 16:06
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hakkında "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, "basit yargılama usulü" kapsamında yargılanacak.
Murat Övüç hakkında Instagram hesabından ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'ın sözlerine yönelik Ermenilerle ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul asliye ceza mahkemesince kabul edildi.
Mahkeme, 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Övüç'ün dosyasında basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verdi.
Sanık Övüç ile dosyanın müştekisine tebligat gönderen mahkeme, her iki tarafın beyan ve savunmalarını 15 gün içinde yazılı olarak iletmesini istedi.
Tarafların yazılı beyan ve savunmalarının mahkemeye ulaşmasının ardından, mahkemenin dosyadaki delil durumu ve savunma içeriklerine göre duruşma yapmaksızın karar vereceği öğrenildi.
Verilecek karara itiraz edilmesi halinde ise normal yargılama usulüne geçileceği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Murat Övüç'ün "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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