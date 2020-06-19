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Bakan Ziya Selçuk'tan sorumluluk sınavları yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluk sınavlarının sadece 12. sınıf öğrencileri için yapılmasını öngören resmi yazıyı illere gönderdi.
 19 Haziran 2020 16:08
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Bakan Ziya Selçuk'tan sorumluluk sınavları yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluk sınavlarının sadece 12. sınıf öğrencileri için yapılmasını öngören resmi yazıyı illere gönderdi.

Memurlar.Net
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