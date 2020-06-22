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DSİ çalışanları 2019 yılında alınan karara uyulmasını talep ediyor

DSİ çalışanları, 2019 yılı Kamu İdare Kurulu toplantısında, 2020 yılı için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması kararının alındığının ancak hala bir bilgilendirme yapılmadığını belirtmektedir.
 22 Haziran 2020 11:16
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DSİ çalışanları 2019 yılında alınan karara uyulmasını talep ediyor

31.10.2019 tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan KİK toplantısında 2019 yılının sonu itibariyle Unvan değişikliği sınavı çalışmalarına başlanıp, 2020 yılında Unvan değişikliği sınavının yapılması kararı alınmıştır.

Ancak 2020 yılı Haziran ayı sonuna gelmiş olmasına rağmen sınava yönelik olarak DSİ tarafından herhangi bir duyuru ya da bir bilgilendirme yapılmamıştır.

DSİ'de çalışan kamu çalışanları, 2019 yılı KİK toplantısında alınan kararın hayata geçirilmesini talep etmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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