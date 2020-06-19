Hükümet Konağı'nın bir katı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
|19 Haziran 2020 16:51
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir personelde koronavirüse rastlanması nedeniyle, Hükümet Konağı'nda hizmet veren Sosyal Güvenlik Birimi'nin (SGK) bulunduğu ikinci kat, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda, yeni personel gelinceye kadar geçici olarak kapatıldı.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Hükümet Konağı'nın ikinci katında hizmet veren Sosyal Güvenlik Birimi'nde çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle bu bölümü geçici bir süreliğine kapattıklarını bildirdi. Kaymakam Halim, bölümün kapanması ile ilgili Simavlı SGK'lıları cep telefonu üzerinden bilgilendirdiklerini söyledi.
5 katlı hükümet konağının diğer bölümlerinin açık tutulduğuna dikkat çeken Kaymakam Halim, "Tedbir amaçlı Hükümet Konağı'mızın tüm katlarını dezenfekte ediyoruz. SGK bölümüne de önümüzdeki birkaç gün içerisinde vatandaşa hizmeti sürdürmek için Kütahya'dan geçici personel gelecek. Vatandaşımızın işi aksamayacak" dedi. Kaymakam Halim ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 30 kişinin yaşadığı ilçe merkezindeki Dörteylül Mahallesi, Yeşilova Mahallesi ile Yeşilköy Köyü'ndeki toplam 3 konutun da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina altına alındığını, ev karantinası ve diğer emirlere uymayanlar hakkında idari ve para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağını açıkladı.
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