1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ak Partinin Meclis başkan adayı belli oldu

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı
 19 Haziran 2020 16:53
Yazdır

AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

Gazetecilere konuyla ilgili açıklama yapan Şentop şunları söyledi:

"12 Temmuz'da ilk dönem tamamlanmış olacak. İç tüzüğe göre 10 gün öncesinden süreç başlıyor. Resmi takvim 2 Temmuz'da başlıyor, 6 Temmuz'da adaylık. Bu konuyla ilgili değerlendirme ve istişareler yapıldı. Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmesi neticesinde adaylık konusu belli oldu.

Yaklaşık 1 saat kadar önce Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Esas günden başkanlık seçimiyle ilgiliydi. Bahçeli de destek konusunda olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler. Kendileriyle istişare etmeye çok önem verdiğimi ifade ettim."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li Öztrak'tan, Hamza Yerlikaya açıklaması
19 Haziran 2020 17:37		 Mustafa Şentop'tan Meclis Başkanlığı adaylığı açıklaması
19 Haziran 2020 17:28
Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüşdünü ispat etti
19 Haziran 2020 16:31		 Bakan Ersoy: Koronavirüs, turistik şehirlerde kontrol altında
19 Haziran 2020 16:15
Kılıçdaroğlu'ndan Volkan Bozkır'a tebrik
19 Haziran 2020 14:53		 Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınır bölgesinde
19 Haziran 2020 14:12
'Made in Türkiye' yazısı 'Sao Paulo'da görüntülendi
19 Haziran 2020 13:53		 Karaismailoğlu: Bu teröristlerin son çırpınışları!
19 Haziran 2020 13:22
Selvi, bu kez, 'kabine değişikliği olmayacak' dedi
19 Haziran 2020 12:05		 Soylu: 6,5 milyon suçlunun yüz bilgileri sistemde var, anlık yakabiliyoruz
19 Haziran 2020 11:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - Üç ilde LGS'ye girecek öğrenciler için ulaşım ücretsiz olacak17:40 - Muğla'da FETÖ'den gözaltına alınan zanlı tutuklandı17:37 - CHP'li Öztrak'tan, Hamza Yerlikaya açıklaması17:35 - Kayseri'de 4 ev karantinaya alındı17:33 - Havacılık Daire Başkanlığını bombalayan uçağın ikinci pilotu inkarı seçti17:28 - Mustafa Şentop'tan Meclis Başkanlığı adaylığı açıklaması17:25 - Dövizde gün sonu fiyatları17:20 - Doktor eşini virüsten kaybetti, maskesi çenesi altında gezenlere tepki gösterdi17:12 - Altının gramı 382 liraya yükseldi17:07 - Kızını kurdun ağzından aldı: Poşet götürüyor sandık
16:57 - Niğde'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı16:57 - Öğrenciler, 'Korona alarm sistemli kabin' üretti16:53 - Ak Partinin Meclis başkan adayı belli oldu16:51 - Hükümet Konağı'nın bir katı koronavirüs nedeniyle kapatıldı16:48 - LCW'nin kurucusu Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı16:31 - Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüşdünü ispat etti16:22 - Diyanetten 'hac ibadeti' açıklaması16:19 - İstanbul'dan gelen 4 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu açıkladı: Ehliyet taşımaya gerek kalmayacak
Lojman satışları yeniden başladı... 70 bin TL'ye lojman var
Benzin ve motorine zam geliyor
Katilin adını kanıyla yazdı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
İyi Parti'nin açtığı YKS'nin iptali davası reddedildi!
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
DSÖ, ikinci dalga için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuru börülce 2
kuruluş osman 2
istanbul'u anında kilitleriz 1
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 2
deksametazon 1
hamza'dan şikayeti olan vatan sevgisini sorgulasın 3
dilenci 1
erol bulut 1
sınırlı sokağa çıkma yasağı 3
kredi kartına çok taksit yapmak 5
SON İLANLAR
Enez Belediyesi geçici işçi alacak
Hafik Belediyesi işçi alacak
Marmaris Polisevi geçici işçi alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 93 işçi alacak
Adana Et ve Süt Kurumu eski hükümlü işçi alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Personel Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam