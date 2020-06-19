Ak Partinin Meclis başkan adayı belli oldu
|19 Haziran 2020 16:53
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AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.
Gazetecilere konuyla ilgili açıklama yapan Şentop şunları söyledi:
"12 Temmuz'da ilk dönem tamamlanmış olacak. İç tüzüğe göre 10 gün öncesinden süreç başlıyor. Resmi takvim 2 Temmuz'da başlıyor, 6 Temmuz'da adaylık. Bu konuyla ilgili değerlendirme ve istişareler yapıldı. Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmesi neticesinde adaylık konusu belli oldu.
Yaklaşık 1 saat kadar önce Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Esas günden başkanlık seçimiyle ilgiliydi. Bahçeli de destek konusunda olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler. Kendileriyle istişare etmeye çok önem verdiğimi ifade ettim."
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