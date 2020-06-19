Ak Partinin Meclis başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

Gazetecilere konuyla ilgili açıklama yapan Şentop şunları söyledi:

"12 Temmuz'da ilk dönem tamamlanmış olacak. İç tüzüğe göre 10 gün öncesinden süreç başlıyor. Resmi takvim 2 Temmuz'da başlıyor, 6 Temmuz'da adaylık. Bu konuyla ilgili değerlendirme ve istişareler yapıldı. Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmesi neticesinde adaylık konusu belli oldu.

Yaklaşık 1 saat kadar önce Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Esas günden başkanlık seçimiyle ilgiliydi. Bahçeli de destek konusunda olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler. Kendileriyle istişare etmeye çok önem verdiğimi ifade ettim."