Asfalt nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Asvalt mı? Asfalt mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
|18 Haziran 2020 17:00
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Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.
Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.
TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Asfalt kelimesi
ASFALT NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin "asvalt mı, asfalt mı" olarak yazıldığı sorgulanır.
Bu kelimenin doğru kullanımı Asfalt şeklinde olmalıdır.
Asvalt (Yanlış kullanım)
Asfalt(Doğru kullanım)
Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.
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