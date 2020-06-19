Mustafa Şentop'tan Meclis Başkanlığı adaylığı açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şenop: (TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun. Cenabıhak mahcup etmesin bu süreçte.
|19 Haziran 2020 17:28
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