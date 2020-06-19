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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

Üç ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı.
 19 Haziran 2020 20:50
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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 27 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 27 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 7, Viranşehir'de 7 ve Suruç ilçesinde 2 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerindeki 2 mahalle ile 2 sokak ve 8 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

KAYSERİ

Kayseri'de 4 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Battalgazi Mahallesi Örentepe Sokak'ta 3 müstakil ev ve Marmara Sokak'ta da 1 apartman dairesinde 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Karar üzerine evlerin etrafında güvenlik önlemi alındı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını ise karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

BİTLİS

Bitlis'te bir bina karantinaya alındı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 pozitif vaka tespit edilen bir apartmanın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçenin Erkizan Mahallesi'nde bir binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle bugün saat 16.45 itibarıyla geçici süreliğine karantinaya alınmasına, konutta ikamet eden vatandaşların giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
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