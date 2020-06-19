Vaka sayısı bugün de azaldı. Verilerde Ankara ve İstanbul detayı
Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu. Bakan Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi.
|19 Haziran 2020 19:46
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı 19 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.
Son 24 saatte 1494 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 157 bin 516 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor. http://covid19.saglik.gov.tr
14 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sağlık çalışanları 'antikor testi' için mesaide
19 Haziran 2020 22:00
|Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı yeniden atandı
19 Haziran 2020 21:45
|'Sınavda 400 öğrenciye virüs bulaştı' iddialarına açıklama
19 Haziran 2020 21:29
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
19 Haziran 2020 20:50
|Ataması yapılan 9 Vali görevine başladı
19 Haziran 2020 20:40
|Virüse aldırmadan evde doğum günü partisi yaptılar
19 Haziran 2020 20:07
|Türk Hava Yolları, ABD'ye tarifeli uçuş başlattı
19 Haziran 2020 19:08
|Maske zorunluluğu getirilen illerin sayısı artıyor
19 Haziran 2020 18:18
|Hükümet Konağı'nın bir katı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
19 Haziran 2020 16:51
|Emniyetin 'uçan göz'ü turizm merkezlerinde denetimde
19 Haziran 2020 16:04