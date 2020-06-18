Aşçı nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Aşcı mı? Aşçı mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
|18 Haziran 2020 16:42
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Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.
Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.
TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Aşçı kelimesi
AŞÇI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin "aşcı mı, aşçı mı" olarak yazıldığı sorgulanır.
Bu kelimenin doğru kullanımı Aşçı şeklinde olmalıdır.
Aşcı (Yanlış kullanım)
Aşçı (Doğru kullanım)
Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.
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