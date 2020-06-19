Adana'da sağanak hayatı felç etti: Hayata böyle tutundu
|19 Haziran 2020 17:53
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Haziran ayının ortasında, kentte öğle saatlerinde başlayan yaz yağmuru, kısa sürede sağanağa dönüştü. Kentin birçok noktası sular altında kaldı. Merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde su baskınları meydana geldi. Kent merkezinde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Su baskını yaşanan bölgede, yağış etkisini sürdürüyor.
KORKUTAN HORTUM
Adana kent merkezinde etkili olan sağanak yağışla birlikte denize kıyısı olan Yumurtalık ilçesinde hortum oluştu. Öğle saatlerinde deniz üzerinde görülen hortumun karaya ulaşmadan yaklaşık yarım saat sonra gözden kayboldu. Hortumu gören bazı vatandaşlar, paniğe kapılıp, sahilden uzaklaştı.
OTOYOLU SU BASTI
Adana kent merkezinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddelerden taşan sular, otoyolu doldurdu. Kent merkezinden geçen otoyolda, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zor anlar yaşadı. Toprakla birlikte çamura dönen yolda, bazı araçlar kayınca maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Beyazevler mevkiinde ise bazı araçlar mahsur kaldı, uzun süre trafik tıkandı.
SU BASAN TIP MERKEZİNİN BODRUM KATINDA MAHSUR KALAN KADINI DALGIÇ POLİSLER KURTARDI
ADANA'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak sonrasında bir tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören kadın, suyun içerisinde mahsur kaldı. Kadını dalgıç polisler, suya girip kurtardı.
Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Çok sayıda apartmanın bodrum katına su doldu. Bir özel tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören ismi öğrenilemeyen kadın, sel sularının dolduğu katta mahsur kaldı. Suların içerisindeki kadını, dalgıç polisler ile itfaiye ekipleri, yan taraftaki bir mağazanını duvarını kırıp, kurtardı. Tıp merkezinin bodrum katında su tahliye işlemleri devam ediyor.
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