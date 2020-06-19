1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'de TBMM Başkanvekilliği için 'Celal Adan'la devam' kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilliği görevine İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın devam etmesi kararını MYK üyeleriyle paylaştı
 19 Haziran 2020 17:59
Yazdır
MHP'de TBMM Başkanvekilliği için 'Celal Adan'la devam' kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Başkanvekilliği görevine, halen bu görevi sürdüren İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın devam etmesi kararını Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, MHP MYK toplantısında güncel gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanlığı ile Başkanvekilliği seçimlerinin gündeme geldiği toplantıda Bahçeli, yeni yasama döneminde TBMM Başkanvekilliği görevine, halen bu görevi sürdüren İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın devam edeceği bilgisini de MYK üyeleri ile paylaştı.

Öte yandan Bahçeli, MYK'da muhalefetin eleştirdiği Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya için "Hamza Yerlikaya, Anadolu'nun bağrından çıkıp gelmiş, 4 dünya, 2 olimpiyat, 8 Avrupa şampiyonluğu kazanan, Türk bayrağını defalarca göndere çektiren bir kahraman Türk sporcusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya'nın bir kamu bankasının yönetim kurulu üyeliğine atanmasından rahatsız olunmasına anlam veremediğini belirten Bahçeli, "Bu nasıl kötü bir siyaset anlayışıdır? Bu ülke için emek vermiş, ter dökmüş, bayrağımızı göndere çekmiş bir kardeşimizin, bir sporcumuzun taltif edilmesinden rahatsızlık duymak Türkiye hazımsızlığıdır. 83 milyonun içinden nice şampiyon, nice başarılı isim çıkacaksa bunun yolu başarıyı ödüllendirmekten geçmektedir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrını eleştiren Devlet Bahçeli, "Siyaseti şimdi bankamatik kuyruklarına mı indirdi? Siyasi ahlakını banka önlerine mi bıraktı? Hamza Yerlikaya bizim kardeşimizdir, şampiyondur. Sahip çıkıyor ve destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Karaismailoğlu Siirt'te STK temsilcileriyle bir araya geldi
19 Haziran 2020 23:10		 Bakan Karaismailoğlu: Teröristlerin kafaları ezildi
19 Haziran 2020 22:38
Bakan Karaismailoğlu: PKK'nın tek istediği kaos, çatışma, kan
19 Haziran 2020 20:54		 Kandıra Cezaevi'nde eylem yapmak isteyen HDP'lilere izin çıkmadı
19 Haziran 2020 18:09
CHP'li Öztrak'tan, Hamza Yerlikaya açıklaması
19 Haziran 2020 17:37		 Mustafa Şentop'tan Meclis Başkanlığı adaylığı açıklaması
19 Haziran 2020 17:28
Ak Partinin Meclis başkan adayı belli oldu
19 Haziran 2020 16:53		 Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüşdünü ispat etti
19 Haziran 2020 16:31
Bakan Ersoy: Koronavirüs, turistik şehirlerde kontrol altında
19 Haziran 2020 16:15		 Kılıçdaroğlu'ndan Volkan Bozkır'a tebrik
19 Haziran 2020 14:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:29 - FETÖ'den gözaltına alınan 150 astsubaydan 56'sı itirafçı oldu23:15 - Trafik polisi caddeyi basan suyun tahliyesi için seferber oldu23:10 - Bakan Karaismailoğlu Siirt'te STK temsilcileriyle bir araya geldi23:08 - Akar ve TSK komutanları Pençe-Kaplan şehidini uğurladı22:54 - Karı koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı22:49 - Burdur'da FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı22:38 - Bakan Karaismailoğlu: Teröristlerin kafaları ezildi22:35 - 'Nurçinler' ve 'Özbeyler' çete üyelerine operasyon: 16 gözaltı22:29 - 6 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Parmak iziyle yakalandı22:17 - Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki aya dikkat
22:06 - Katilin adını kanıyla yazmıştı... Bakandan paylaşım22:03 - Suyla kaplı caddede kanoyla gezdi22:00 - Sağlık çalışanları 'antikor testi' için mesaide21:45 - Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı yeniden atandı21:42 - İki aile arazi için birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı21:32 - UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu21:29 - 'Sınavda 400 öğrenciye virüs bulaştı' iddialarına açıklama21:26 - MSB paylaştı: 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Lojman satışları yeniden başladı... 70 bin TL'ye lojman var
Bakan Soylu açıkladı: Ehliyet taşımaya gerek kalmayacak
Benzin ve motorine zam geliyor
Katilin adını kanıyla yazdı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
Vaka sayısı bugün de azaldı. Verilerde Ankara ve İstanbul detayı
İyi Parti'nin açtığı YKS'nin iptali davası reddedildi!
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 3
gram altın 4
trabzon 2
Hamile kadına saldıran trafik magandası 2
aym'nin demirtaş kararı 1
hamza'dan şikayeti olan vatan sevgisini sorgulasın 3
ayasofya 1
Bu görevi iade et kardeşim 1
osmanlı tokadı 1
glutenaz kapsül 2
SON İLANLAR
Enez Belediyesi geçici işçi alacak
Hafik Belediyesi işçi alacak
Marmaris Polisevi geçici işçi alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 93 işçi alacak
Adana Et ve Süt Kurumu eski hükümlü işçi alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Personel Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam