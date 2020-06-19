1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilan Çorum'u karıştırdı: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde, görüldüğü iddia edilen ve yapılan aramalarda izine rastlanılmayan aslan için bir halı yıkama fabrikası 'kayıp ilanı' başlığı ile "Aslanımız Tacettin kaybolmuştur, görenlerin haber vermelerini rica ederiz" yazılı afiş yaptırdı.
 19 Haziran 2020 17:56
Yazdır
Bu ilan Çorum'u karıştırdı: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur

Amaçlarının dikkat çekmek olduğunu belirten fabrika sahibi Emrah Öncel, "Aslanı bulana ağırlığınca altın da vereceğiz" dedi

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde, 10 Haziran'da merada, sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti.

2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani bir hayvan gördüklerini öne sürdü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.

İddialar üzerine Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, aslanın görüldüğü iddia edilen sazlık alanda, arama yaptı.

Ayrıca bölge, drone ile havadan kontrol edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise 3 fotokapan yerleştirdi. Köylüler de dürbün ve tüfeklerle bölgeye gidip, arama yaptı. Ancak tüm çalışmalara karşın, görüldüğü iddia edilen aslanın izine rastlanmadı.

GÖREN ŞAŞKINLIK YAŞADI

Aşağı Emirhalil köyünde görüldüğü iddia edilen ve yapılan aramalarda izine rastlanılmayan aslan için halı yıkama fabrikası sahibi Emrah Öncel, 'kayıp ilanı' başlıklı aslan fotoğrafının yer aldığı üzerinde "Aslanımız Tacettin kaybolmuştur, görenlerin haber vermelerini rica ederiz" yazılı afiş yaptırdı.

Kentte bilboadlara astırılan ilginç reklam afişini görenler şaşkınlık yaşadı. Afişi gerçek sananlar fabrikayı arayarak, bilgi aldı.

Halı yıkama fabrikası sahibi Emrah Öncel, amaçlarının insanları gülümsetmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şu an gündemde olan aslan konusuna neşeli bir ilan girelim istedik. İnsanların bizi fark etmelerini amaçladık. İlanlar asılıp sosyal medyada paylaşıldıktan sonra yoğun bir şekilde telefon ve mesaj aldık. İnsanlar etkilenmişler. Bazıları gerçek mi diye sordu. Şaka amaçlı yapmıştık. Bu kadar ciddiye alınacağını düşünmemiştik. Aslanı bulana ağırlığınca altın da vereceğiz."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akar ve TSK komutanları Pençe-Kaplan şehidini uğurladı
19 Haziran 2020 23:08		 Yasağı takan da var takmayan da
19 Haziran 2020 19:21
Doktor eşini virüsten kaybetti, maskesi çenesi altında gezenlere tepki gösterdi
19 Haziran 2020 17:20		 Diyanetten 'hac ibadeti' açıklaması
19 Haziran 2020 16:22
Ankara'da Cuma namazı böyle kılındı
19 Haziran 2020 15:19		 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı işe bisikletle gitti
19 Haziran 2020 15:11
Yeni doğum yapan kadın, bebeğiyle koronavirüsü yendi
19 Haziran 2020 14:56		 Koronavirüsün yüzde 80'i burundan bulaşıyor
19 Haziran 2020 14:04
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
19 Haziran 2020 10:10		 İki ay sonra gelen acı haber
19 Haziran 2020 09:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:29 - FETÖ'den gözaltına alınan 150 astsubaydan 56'sı itirafçı oldu23:15 - Trafik polisi caddeyi basan suyun tahliyesi için seferber oldu23:10 - Bakan Karaismailoğlu Siirt'te STK temsilcileriyle bir araya geldi23:08 - Akar ve TSK komutanları Pençe-Kaplan şehidini uğurladı22:54 - Karı koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı22:49 - Burdur'da FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı22:38 - Bakan Karaismailoğlu: Teröristlerin kafaları ezildi22:35 - 'Nurçinler' ve 'Özbeyler' çete üyelerine operasyon: 16 gözaltı22:29 - 6 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Parmak iziyle yakalandı22:17 - Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki aya dikkat
22:06 - Katilin adını kanıyla yazmıştı... Bakandan paylaşım22:03 - Suyla kaplı caddede kanoyla gezdi22:00 - Sağlık çalışanları 'antikor testi' için mesaide21:45 - Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı yeniden atandı21:42 - İki aile arazi için birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı21:32 - UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu21:29 - 'Sınavda 400 öğrenciye virüs bulaştı' iddialarına açıklama21:26 - MSB paylaştı: 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Lojman satışları yeniden başladı... 70 bin TL'ye lojman var
Bakan Soylu açıkladı: Ehliyet taşımaya gerek kalmayacak
Benzin ve motorine zam geliyor
Katilin adını kanıyla yazdı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
Vaka sayısı bugün de azaldı. Verilerde Ankara ve İstanbul detayı
İyi Parti'nin açtığı YKS'nin iptali davası reddedildi!
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 3
glutenaz kapsül 2
aym'nin demirtaş kararı 1
mert hakan yandaş 1
deksametazon 1
irfan can kahveci 1
İnziva 6
kuruluş osman 1
Dilli düdük 1
Hamile kadına saldıran trafik magandası 2
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam