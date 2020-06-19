Kandıra Cezaevi'nde eylem yapmak isteyen HDP'lilere izin çıkmadı
|19 Haziran 2020 18:09
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet Kandıra Cezaevi'ne doğru hareket etti. Cezaevinde eylem yapmak isteyen HDP'li grup ise güvenlik noktalarına takıldı.
Kocaeli'de bulunan Kandıra Cezaevi'ne gitmek isteyen HDP'li gurup nedeniyle il genelinde polis ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda Gebze'de polis ekiplerince durdurulan HDP'li grubun geçişine izin verilmedi. Kandıra Cezaevi yolu üzerindeki İzmit Çayırköy mevkinde de polis ve özel harekat ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevine gitmek için İstanbul'dan yola çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet buradaki kontrol noktasında durduruldu. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Saruhan Oluç ile kolluk kuvvetleri arasında konuşma gerçekleştirildi. Ardından güvenlik güçleri, sadece milletvekilleri, MKYK üyeleri ve partiye ait basın mensuplarının geçişine izin verildiğini bildirdi. Diğer araçlar ise kontrol noktasından geri döndürüldü. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, yapılan kimlik kontrolünün ardından Kandıra Cezaevi'ne doğru hareket etti.
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