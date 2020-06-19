D-100 göle döndü... O sürücü ısrarla ilerlemeye devam etti
|19 Haziran 2020 18:24
|Yazdır
Pendik D 100'de yağışın etkisiyle rögarlar taştı. Göle dönen yolda araçlar ilerleyemedi. Minibüs suda mahsur kaldı. Bir motosikletli ise göle dönen yolda suya aldırmadan ilerlemeye çalışınca motosikletini akıntıya kaptırdı. Aynı anda yakındaki bir fabrikanın çatısı çöktü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Güzelyalı D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Yağışın etkisiyle rögarların taştığı D - 100 Karayolu göle döndü. Akıntının da etkisiyle araçlar ilerleyemedi. Bir minibüs göle dönen yolun ortasında kalarak mahsur kaldı. Bu sırada bir motosikletli ısrarla suda ilerlemeye çalıştı. Motosikletli bir süre suda ilerledikten sonra motosikletini akıntıya kaptırdı. O anda yağışın etkisiyle yakındaki bir fabrikanın çatısı da çöktü.
O ANLAR KAMERADA
D 100 Karayolu'nun göle dönmesi, minibüsün göle dönen yolda mahsur kalması, fabrika çatısının çökmesi ve motosikletlinin ısrarla göle dönen yolda ilerleyip motosikletini akıntıya kaptırması saniye saniye kameraya yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Trafik polisi caddeyi basan suyun tahliyesi için seferber oldu
19 Haziran 2020 23:15
|Suyla kaplı caddede kanoyla gezdi
19 Haziran 2020 22:03
|Meteorolojiden o il için 'şiddetli yağış' uyarısı
19 Haziran 2020 21:15
|Bakan Kurum: 2023'te her ilimizde bir millet bahçesi olacak
19 Haziran 2020 20:14
|Dört ilde LGS'ye girecek öğrenciler için ulaşım ücretsiz olacak
19 Haziran 2020 19:40
|Adana'da sağanak hayatı felç etti: Hayata böyle tutundu
19 Haziran 2020 17:53
|Kızını kurdun ağzından aldı: Poşet götürüyor sandık
19 Haziran 2020 17:07
|Öğrenciler, 'Korona alarm sistemli kabin' üretti
19 Haziran 2020 16:57
|LCW'nin kurucusu Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
19 Haziran 2020 16:48
|İstanbul'dan gelen 4 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi
19 Haziran 2020 16:19