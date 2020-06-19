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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,44, altının gram satış fiyatı yüzde 0,08 ve dolar/TL yüzde 0,13 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,49 değer kaybetti.
 19 Haziran 2020 18:50
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,44, altının gram satış fiyatı yüzde 0,08 ve dolar/TL yüzde 0,13 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,49 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 108.716,10, en yüksek 114.337,53 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,44 yükselerek 113.611,89 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,08 kazanımla 381,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 artışla 2.536,00 lira oldu. Geçen hafta 619,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 620,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,13 değer kazanarak 6,8440 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,49 azalışla 7,6850 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,88 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,93 ile hisse senedi fonları oldu.
Anadolu Ajansı
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