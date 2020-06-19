Bingöl Üniversitesi yeni açılan bölümlere öğrenci almaya başlayacak
|19 Haziran 2020 18:53
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Bingöl Üniversitesi (BÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, açılan 7 yeni bölüme 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için öğrenci alımının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandığını bildirdi.
Prof. Dr. Çapak, yaptığı açıklamada, daha önce açılan bazı bölüm ve programlara yeni dönemde öğrenci alınması amacıyla YÖK'e yaptıkları başvurunun kabul edildiğini belirtti.
Ziraat Fakültesi bünyesinde yeni açılan peyzaj mimarlığı bölümüne 40, biyosistem mühendisliği bölümüne 20, Sosyal Bilimleri Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesindeki sivil havacılık ve kabin hizmetleri ile dijital medya ve pazarlama programlarına da 40'ar kontenjan verildiğini aktaran Çapak, şunları kaydetti:
"Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu elektronik haberleşme teknolojisi programına öğrenci alımı talebimiz de onaylanırken, bu programa ayrılan öğrenci kontenjanı da 30 olarak belirlendi. Ayrıca Sağlık Hizmetleri MYO bünyesindeki diyaliz programına 40, çevre sağlığı programına da 30 öğrenci kontenjanı onaylandı. Yeni bölüm ve programlarımızın hayırlı olmasını diliyorum."
Çapak, onaylanan yeni bölüm ve programların 2020 YKS tercih kılavuzundaki yerini alacağını vurguladı.
Aday öğrencilerin birbirinden önemli bölüm ve programları gönül rahatlığıyla tercih edebileceğini belirten Çapak, "Üniversitemizi daha da ileriye taşımak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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