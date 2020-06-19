1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin kasası tutuklandı

İzmir'de yakalanan, terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtilen zanlı tutuklandı.
 19 Haziran 2020 18:58
Yazdır
İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin kasası tutuklandı

İzmir'de yakalanan, terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtilen zanlı tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün dün Bornova ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.S.D'nin (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.S.D, yoğunluk güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Bir süre Rusya'da yaşadığı ihtimali üzerinde duruluyor

M.S.D'ye ve operasyona ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

İzmir'de 2011'de düzenlenen operasyonda yakalanan ve yargılama süreci devam ederken 2013'te tahliye edilen M.S.D'nin, cezaevinden çıkmasının ardından ceza alacağı düşüncesiyle, illegal yollarla yurt dışına gittiği ve son dönemde Rusya'da yaşadığına dair bilgilerin olduğu öğrenildi.

M.S.D'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve bu cezanın kesinleştiği öğrenildi.

Zanlı hakkında 2017 yılındaki bir yaralama olayına ilişkin görülen davada da yakalama emri bulduğu belirtildi.

M.S.D'nin dün, 1971 doğumlu F.O. adına çıkarılmış ve üzerinde kendi resmi bulunan kimlikle yakalandığı kaydedildi.

Zanlı hakkında hüküm tarihinden sonraki örgütsel konumu ve sahte kimlik kullanması nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Bornova'da düzenlenen operasyonda, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı bildirilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den gözaltına alınan 150 astsubaydan 56'sı itirafçı oldu
19 Haziran 2020 23:29		 Burdur'da FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
19 Haziran 2020 22:49
MSB paylaştı: 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
19 Haziran 2020 21:26		 Pence-Kaplan Operasyonu bolgesinde bir asker şehit oldu
19 Haziran 2020 20:48
Bakan Akar: Teröristler kaçıyor biz kovalıyoruz
19 Haziran 2020 20:21		 Muğla'da FETÖ'den gözaltına alınan zanlı tutuklandı
19 Haziran 2020 17:40
Havacılık Daire Başkanlığını bombalayan uçağın ikinci pilotu inkarı seçti
19 Haziran 2020 17:33		 Niğde'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
19 Haziran 2020 16:57
Reina saldırısı davasında 1 sanığa tahliye
19 Haziran 2020 15:06		 FETÖ tutuklusu eski belediye başkanı hakkında mütalaa
19 Haziran 2020 14:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:29 - FETÖ'den gözaltına alınan 150 astsubaydan 56'sı itirafçı oldu23:15 - Trafik polisi caddeyi basan suyun tahliyesi için seferber oldu23:10 - Bakan Karaismailoğlu Siirt'te STK temsilcileriyle bir araya geldi23:08 - Akar ve TSK komutanları Pençe-Kaplan şehidini uğurladı22:54 - Karı koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı22:49 - Burdur'da FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı22:38 - Bakan Karaismailoğlu: Teröristlerin kafaları ezildi22:35 - 'Nurçinler' ve 'Özbeyler' çete üyelerine operasyon: 16 gözaltı22:29 - 6 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Parmak iziyle yakalandı22:17 - Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki aya dikkat
22:06 - Katilin adını kanıyla yazmıştı... Bakandan paylaşım22:03 - Suyla kaplı caddede kanoyla gezdi22:00 - Sağlık çalışanları 'antikor testi' için mesaide21:45 - Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı yeniden atandı21:42 - İki aile arazi için birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı21:32 - UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu21:29 - 'Sınavda 400 öğrenciye virüs bulaştı' iddialarına açıklama21:26 - MSB paylaştı: 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Lojman satışları yeniden başladı... 70 bin TL'ye lojman var
Bakan Soylu açıkladı: Ehliyet taşımaya gerek kalmayacak
Benzin ve motorine zam geliyor
Katilin adını kanıyla yazdı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
Vaka sayısı bugün de azaldı. Verilerde Ankara ve İstanbul detayı
İyi Parti'nin açtığı YKS'nin iptali davası reddedildi!
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğretmen seminerlerinin online'a çevrilmesi 3
aşkın düşünce 2
Dilli düdük 1
dilenci 1
irfan can kahveci 1
trabzon 2
yalı çapkını 1
Bu görevi iade et kardeşim 1
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 3
kaşıntı 1
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam