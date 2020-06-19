Ataması yapılan 9 Vali görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile ataması yapılan 9 Vali bugün göreve başladı.

İşte o Valiler;

- Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu görevine başladı

Antalya Valisi olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valisi olarak atanan Münir Karaloğlu, görevine başladı.

Valilik binası önünde vali yardımcıları ve kaymakamlar tarafından karşılanan Karaloğlu, şeref defterini imzaladı.

Karşılama töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Daha önce bölgede vali ve kaymakam olarak çalıştığını aktaran Karaloğlu, bölgeyi bildiğini ve insanlarını tanıdığını söyledi.

Bölgenin taşına, toprağına, insanına sinmiş olan irfanın Türkiye'nin büyük bir zenginliği olduğuna inandığını vurgulayan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır kadim bir şehirdir. Peygamberler ve sahabelerin şehridir. Diyarbakır, surlarıyla, dağlarıyla, bağlarıyla ve yaylalarıyla çok zengin bir kenttir. İnsanlığın yeryüzü macerasına ışık olmuş binlerce değerimiz ve hikayemiz var. Kentin maddi ve manevi değerlerini doğru bir iletişimle insanlığın istifadesine sunabilirsek görevimizi yapmış oluruz. Diyarbakır genç nüfusu olan ve gençlerin yoğunlukta yaşadığı bir şehirdir. Genç nüfusu şehrin vizyonu için büyük bir kazanç olarak görüyorum."

Karaloğlu, hayatın doğal parçası olarak elbette sorunların olduğunu, sorunları sıralayarak, sadece şikayet ederek ve dertlenerek çözemeyeceklerini ifade etti.

"Sorunları elele, omuz omuza vererek, ortak akılla, birliğimizi ve beraberliğimizi kullanarak Diyarbakır'a yaraşır çözümler üretirsek o zaman farkımız ortaya çıkmış olacak." diyen Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Benim için mesele Diyarbakır'ı yönetmek değil, Diyarbakır'a layık olmaktır. Fiili olarak göreve başladım. Biliyorum ki her gelecek yakındır. Diyarbakır'da bugün 'merhaba' demek için karşınızdaysam, bir gün de 'elveda' demek için karşınızda olacağım. Bugün benim ve Diyarbakır için yeni bir başlangıçtır. Görev yapacağım sürede bütün kesimlerle konuşmaya ve dertleşmeye çalışacağım. Önümüzdeki günlerde, gençlerimizle, esnafımızla, sanayicimizle, sivil toplumumuzla ve herkesle kentin sorunlarını konuşacağız. Pandemi sürecinden sonra normalleşme sürecinde bütün taraflarla kentin sorunlarını konuşup ortak çözümler üretmeye çalışacağız. Sosyal platformlarda kentin genel sorunlarına ilişkin hemşehrilerimizin bana yazmalarını arzu ediyorum."

Vali Karaloğlu, Diyarbakır valiliği görevine başlamasından dolayı kendisine çiçek gönderilmemesini ve çiçek göndermek isteyen vatandaşların bu parayı Türk Kızılay'ına bağışta bulunmalarını istedi.

- Karaman Valisi Işık, görevine başladı

Valiler kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığından Karaman Valiliğine atanan Mehmet Alpaslan Işık, görevine başladı.

Işık'ı, valilik binası önünde Vali yardımcıları Hakkı Çınarsoy ve İbrahim Türkoğlu, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri karşıladı.

Işık, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaman Valiliği için kendilerini onurlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Türk dilinin başkenti, Atatürk'ün Ata diyarı, Hz. Mevlana'nın annesi, kardeşi ve yakınlarının bağrına girdiği bu kutsal topraklarda görev yapmanın heyecanı içinde olduğunu belirten Işık, "Ben 2006 ve 2012 yıllarında yine teftiş dolayısıyla Karaman'da bulundum. O zamanlar Ermenek ve Ayrancı ilçelerinde teftişte bulundum. Daha sonra da merkezde bulundum. Karaman'ın sosyo-ekonomik yapısını yakından biliyorum. Bu 6 yıllık aradaki süreçte gelişimlerini de çok iyi izledim. Karaman'ın artı yönlerini bildiğimden dolayı, eksi yönlerimizi de tamamlayarak şehre çok faydalı görevler yapacağız. Makamlar gelip geçicidir. Önemli olan buradan giderken bir 'Allah razı olsun' alırsak bizim için en büyük makam odur. Burada tarafsız olarak adil bir şekilde hiç kimsenin güdümüne girmeden görev yapmayı kendime bir ilke edindim. İnşallah o şekilde de görevimi tamamlayarak, buradan huzur içerisinde ayrılacağıma inanıyorum." diye konuştu.

- Adana Valisi Süleyman Elban görevine başladı

Ağrı Valisi olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adana Valisi olarak atanan Süleyman Elban görevine başladı.

Elban, valilik binası önünde vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hem nüfus hem de ekonomik olarak en büyük şehirlerinden biri olan Adana'da göreve başlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını sunan Elban, "Adana'mızın başta eğitim, sağlık, kültür ve ekonomisinin, altyapı ve tüm alanlarda bulunduğu noktadan daha ileri taşımak için göreve başladığım bugünden, görevi bırakacağım güne kadar elimizden geldiğince gayret sarf edeceğiz, çaba göstereceğiz. Biz buraya hizmet etmeye geldik. İşimiz, gücümüz insanımız ve Adana'mız olacak." diye konuştu.

Elban, Adana'dan Mardin Valiliğine atanan Mahmut Demirtaş'a da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

- Amasya Valisi Mustafa Masatlı görevine başladı

Ardahan Valiliğinden Amasya Valiliğine atanan Mustafa Masatlı, görevine başladı.

Masatlı, valilik binası önünde yapılan törende polis mangası tarafından karşılandı.

Personel tarafından çiçek sunulan Masatlı'yı karşılama törenine Garnizon Komutan Vekili Albay Savaş Bor, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vali yardımcıları, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, belediye başkanları, kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Daha sonra makamına geçen Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, serhat şehri Ardahan'dan şehzadeler şehri Amasya'ya tayin olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Göreve kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Masatlı, "Ülkemizin birliği ve beraberliği için görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, bu toprakları bize vatan yapan Sultan Alparslan'dan bugünlere kadar aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Masatlı, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine odaklı hizmet yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Stratejik önemi, turizm potansiyeli, tarım, hayvancılık, madencilik ve sanayisiyle cazibe merkezi Amasya'da vatandaşlarımızın daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti hep birlikte sarf edeceğiz. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' ilkesini düstur edinerek bıkmadan, usanmadan, kapımızı ve gönlümüzü Amasyalılara açarak tüm halkımızın hizmetinde olacağız. Sürekli büyüyen, gelişen ve kalkınan bir Türkiye ve Amasya için yorulmadan çalışıp, hep beraber hedeflerimize odaklanarak şehrimizi her bakımdan en üst noktalara taşımanın gayretinde olacağız. İnsanı merkeze alan, ayrım yapmadan, diğerkamlık duygularıyla Amasya'nın geleceğine katkı yapmak için elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın."

Masatlı, Ağrı Valiliğine atanan Osman Varol'un da yeni görev yerinin hayırlı olmasını dileyerek, Amasya'ya hizmet eden tüm valilere teşekkür etti.

- Ağrı Valisi Osman Varol göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valisi olarak atanan Osman Varol, görevine başladı.

Vali Varol'u, Valilik önünde, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri karşıladı.

Tören mangasını selamladıktan sonra makamına geçen Vali Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Adana'ya atanan Vali Süleyman Elban'ın kentte büyük hizmetler yaptığını ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Tüm gayretimle yorulmadan Ağrı'nın daha iyi noktalara gelmesi için çalışacağım. Özellikle devletimizi milletimizin hizmetine sunarak, Cumhurbaşkanımızın yönetim felsefesini sahaya sürüp yansıtarak, insanlarımız için daha iyi hizmetler üretebilmek, daha verimli ve güzel çalışmalar ortaya koyabilmek, bugüne kadar getirilen çok güzel çalışmaları daha iyi noktalara taşıyabilmek için var gücümle gayret edeceğim. Göreve başlarken sizlere bunun sözünü verebilirim."

- Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, göreve başladı

Valiler kararnamesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden Aksaray Valiliğine atanan Hamza Aydoğdu, kente geldi.

Aydoğdu'yu, valilik binası önünde Belediye Başkanı Evren Dinçer, Vali yardımcıları Hakkı Loğoğlu, Mehmet Tanışır, Mustafa Türkcan, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri karşıladı.

Aydoğdu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray Valiliği için kendilerini onurlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını sundu.

Kendisinden önce görev yapan ve mülkiye başmüfettişliğine atanan Ali Mantı'ya da hizmetleri ve gayretleri için teşekkür eden Aydoğdu, şunları söyledi:

"Selçukluların başkenti Ahlat'tan şehri süleha olan Aksaray'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleri ve İçişleri Bakanı Soylu'nun teklifleriyle atanmış bulunmaktayım. İnşallah tüm Aksaraylı hemşehrilerimle birlikte uzun ve güzel işler yapacağız. Aksaray İç Anadolu'nun incisi. Şehri süleha denmesinin nedeni salih insanların yaşadığı bir yer olma özelliği. Aksaray'da bulunan bütün vatandaşlarımız ve tüm yöneticilerimizle birlikte istişareyle, problemlerimizi birlikte tespit ederek, ekip ruhu içerisinde inşallah güzel işler çıkaracağız. Güzel işler yapmaya da talibiz."

- Kocaeli Valisi Seddar Yavuz göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kocaeli Valiliğine atanan Seddar Yavuz, görevine başladı.

Ordu Valiliği görevinden Kocaeli Valiliğine atanan Yavuz, bina önünde, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurumların müdürleri tarafından sosyal mesafe kuralına uyularak karşılandı.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Karadeniz'in en güzel şehirlerinin birinden, Marmara ve Türkiye'nin gururu, sanayinin merkezi Kocaeli'ye gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kentte ortak aklı, istişare kültürünü ve birlikte yönetim anlayışını en güzel şekilde ortaya koyacaklarına işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Şehrin var olan potansiyelini birlikte daha iyi noktalara ulaştırmak için çaba içinde olacağız. Bu sürede 31 yıllık meslek hayatımda olduğu gibi erişilebilir bir valilik yapacağım. Biz devletin hem şefkatini hem de kudretini en uygun formla vatandaşımıza sunmak durumunda olan kamu görevlileriyiz. Bu vesileyle sevginin hakim olduğu ve hesap verebilir şeffaf bir devlet anlayışını, ki bu zaten Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin politikasının da ana eksenidir, inşallah en iyi şekilde tesis etmek üzere gayret içinde olacağız."

Yavuz, bir gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yapılan çalışmalara ilişkin sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bununla ilgili ulusal bir eylem planı oluşturulduğunu hatırlattı.

Ulusal düzeyde alınan tedbirlerin, yerelde de valilerin başkanlığında uygulandığını dile getiren Yavuz, "Ordu'da bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Burada da pandemiyle ilgili yapılanlar ve son durumla ilgili, buraya gelmeden bütün bilgileri aldım. En yakın zamanda da sağlık kuruluşlarımızla bir araya geleceğim. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, esasında son 20 yılda yapılan hizmetlerin karşılığını da görmüş oluyoruz." dedi.

Yavuz, daha sonra basına kapalı toplantıda, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurumların müdürleriyle bir araya geldi.

- Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Iğdır Valisi olarak atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, görevine başladı.

Valilik önünde kendisini karşılayanlarla selamlaşan Sarıibrahim, il protokolüyle tanışarak, bir süre sohbet etti.

Vali Sarıibrahim, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, şehit ve gazilere saygı, minnet ve şükran borçlu olduklarını söyledi.

Iğdır'a atanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Sarıibrahim, "Göreve başladığımız bugünden itibaren, görevden ayrılacağımız son güne kadar Allah paçamıza vatan toprağı bulaştırsın. Hep birlikte burada taşı, taşın üstüne koymaya geldik. Milletimize, memleketimize hizmet etmeye geldik." diye konuştu.

Vali Sarıibrahim, daha sonra makamında il protokolüyle bir araya geldi.

- Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, görevine başladı

Eskişehir'in Tepebaşı Kaymakamı olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osmaniye Valisi olarak atanan Erdinç Yılmaz, görevine başladı.

Kente gelen Vali Yılmaz için Valilik önünde karşılama töreni düzenlendi.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Osmaniye'ye vali olarak hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Valilik makamını halkla devlet arasında köprü görevi olarak kabul ederek hizmet edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Halkımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan yeni projeleri en kısa sürede planlayıp hayata geçireceğiz. İnsana yakışan bir yönetim tarzı çerçevesinde, ilimize karşı taşıdığımız sorumluluğun da farkında olarak, mesai arkadaşlarımla Osmaniye'mizin sorunlarını çözmek için hiç durmadan çalışacağız." dedi.

Yılmaz, kente hizmet eden önceki valilere de teşekkür etti.