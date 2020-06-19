Pence-Kaplan Operasyonu bolgesinde bir asker şehit oldu
|19 Haziran 2020 20:48
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Pence-Kaplan Operasyonu bolgesinde bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, harekat bölgesinde, bugün teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Bölgede tespit edilen hedeflerin SİHA'lar ve ateş destek vasıtaları ile yoğun şekilde ateş altına alındığı, hedeflerin tahrip edilerek 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
- Bakan Akar, başsağlığı mesajı yayımladı
Bu arada Bakanlığın Twitter hesabından, Bakan Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajı da yayımlandı.
Operasyon sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbası Omer Kahya'nın fotoğrafını paylaşan Akar, mesajında şunları kaydetti:
"Silah arkadasımız, Pence-Kaplan Operasyonu bolgesinde 19 Haziran 2020 tarihinde teroristlerle çıkan catısmada yaralanmıs, sevk edildigi hastanede yapılan tum mudahalelere ragmen kurtarılamayarak sehit olmustur. Kahraman sehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlıgı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize bassaglıgı ve sabır dilerim."
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