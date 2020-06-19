Kovalamacada merdivenden düşen polis yaralandı
|19 Haziran 2020 21:01
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Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Senem Ayşe Mahallesi'nde polis ekipleri devriye esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 KSK 04 plakalı otomobil, polisten kaçmaya başladı. Kaçan otomobilin yakalanması için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ara sokaklarda kaçan otomobili takibe aldı. Kovalamaca sırasında otomobil, Hayri Gül (55) isimli bir esnafa çarparak yaralanmasına neden oldu. Mahalle arasında aracı bırakıp kaçan şüphelilerden Oğuzhan E. yakalanırken, bir polis ise kovalamaca sırasında merdivenden düşerek hafif şekilde yaralandı.
Vatandaşlar, bir kişinin mahallede kullanılmayan bir binaya saklandığını söylemesi üzerine ekipler, araştırma yaptığı evde kimsenin olmadığını tespit etti.
Kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma devam ediyor.
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