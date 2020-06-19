MSB paylaştı: 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
|19 Haziran 2020 21:26
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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