1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki aile arazi için birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
 19 Haziran 2020 21:42
Yazdır
İki aile arazi için birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Aşağı Kızılca Mahallesi'nde arazi nedeniyle anlaşamayan iki aile arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Horasan ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, ilçe merkezinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karı koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
19 Haziran 2020 22:54		 'Nurçinler' ve 'Özbeyler' çete üyelerine operasyon: 16 gözaltı
19 Haziran 2020 22:35
6 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Parmak iziyle yakalandı
19 Haziran 2020 22:29		 Katilin adını kanıyla yazmıştı... Bakandan paylaşım
19 Haziran 2020 22:06
Kovalamacada merdivenden düşen polis yaralandı
19 Haziran 2020 21:01		 Haliç'te ceset bulundu! Sosyal mesafeyi hiçe sayarak izlediler
19 Haziran 2020 19:44
Maske takmayınca ceza yedi, polislere saldırdı
19 Haziran 2020 19:28		 Silahlarla çektikleri videoları paylaşan 20 kişiden 18'i serbest bırakıldı
19 Haziran 2020 18:38
İYİ Parti'li milletvekili trafik kazasında yaralandı
19 Haziran 2020 16:17		 Şarkıcı İsmail YK hakkında 'sigarayı özendirmek'ten suç duyurusu
19 Haziran 2020 15:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:29 - FETÖ'den gözaltına alınan 150 astsubaydan 56'sı itirafçı oldu23:15 - Trafik polisi caddeyi basan suyun tahliyesi için seferber oldu23:10 - Bakan Karaismailoğlu Siirt'te STK temsilcileriyle bir araya geldi23:08 - Akar ve TSK komutanları Pençe-Kaplan şehidini uğurladı22:54 - Karı koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı22:49 - Burdur'da FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı22:38 - Bakan Karaismailoğlu: Teröristlerin kafaları ezildi22:35 - 'Nurçinler' ve 'Özbeyler' çete üyelerine operasyon: 16 gözaltı22:29 - 6 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Parmak iziyle yakalandı22:17 - Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki aya dikkat
22:06 - Katilin adını kanıyla yazmıştı... Bakandan paylaşım22:03 - Suyla kaplı caddede kanoyla gezdi22:00 - Sağlık çalışanları 'antikor testi' için mesaide21:45 - Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı yeniden atandı21:42 - İki aile arazi için birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı21:32 - UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu21:29 - 'Sınavda 400 öğrenciye virüs bulaştı' iddialarına açıklama21:26 - MSB paylaştı: 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Lojman satışları yeniden başladı... 70 bin TL'ye lojman var
Bakan Soylu açıkladı: Ehliyet taşımaya gerek kalmayacak
Benzin ve motorine zam geliyor
Katilin adını kanıyla yazdı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
Vaka sayısı bugün de azaldı. Verilerde Ankara ve İstanbul detayı
İyi Parti'nin açtığı YKS'nin iptali davası reddedildi!
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul,ankara ve bursa'da maske zorunluluğu getirilmesi 5
Bu görevi iade et kardeşim 1
beluga 1
glutenaz kapsül 2
öğretmen seminerlerinin online'a çevrilmesi 3
kredi kartına çok taksit yapmak 5
kaşıntı 1
WhatsApp 1
aym'nin demirtaş kararı 1
erol bulut 1
SON İLANLAR
Enez Belediyesi geçici işçi alacak
Hafik Belediyesi işçi alacak
Marmaris Polisevi geçici işçi alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 93 işçi alacak
Adana Et ve Süt Kurumu eski hükümlü işçi alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Personel Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam