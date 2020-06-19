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İki aile arazi için birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı
Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
|19 Haziran 2020 21:42
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Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Aşağı Kızılca Mahallesi'nde arazi nedeniyle anlaşamayan iki aile arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Horasan ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma, ilçe merkezinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
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