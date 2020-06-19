1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Karaismailoğlu: Teröristlerin kafaları ezildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Buralar yıllar önce terörle anlıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız çok ciddi yatırımlar sayesinde buradaki teröristler def edildi, kafaları ezildi. Vatandaşlarımıza huzur geldi
 19 Haziran 2020 22:38
Yazdır
Bakan Karaismailoğlu: Teröristlerin kafaları ezildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te ulaşım alanındaki yatırımları inceleyerek, "Buralar yıllar önce terörle anılıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız çok ciddi yatırımlar sayesinde buradaki teröristler def edildi, kafaları ezildi. Vatandaşlarımıza huzur geldi." dedi.

Şırnak'taki temaslarının ardından Siirt'e gelen Bakan Karaismailoğlu, Eruh ilçesinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ve yetkililerce karşılandı.

Belediyeyi ziyaret eden Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra Siirt-Eruh kara yolu Zarova Çayı üzerinde yapımına 1998 yılında başlanan ancak terör dolayısıyla tamamlanmayan 350 metre uzunluğunda ve orta ayak yüksekliği 72 metre olan köprüde incelemede bulundu.

Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, bölgede devam eden yol yapım çalışmalarını incelemek üzere Cizre'den başladıkları geziye Siirt ile devam ettiklerini söyledi.

- "Cudi Dağları'nı tüneller ve viyadüklerle deldik"

Bölgenin kalkınması için çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Cizre-Şırnak arasındaki yol şantiyemizde ilk toplantımızı yaptık. Cizre-Şırnak arasında çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Cudi Dağları'nı tünelle, viyadüklerle delerek geçtik. 2x2 ￼konforlu yolu vatandaşlarımızın kullanımına açtık￼￼." diye konuştu.

- "Terörün kafasını ezdik"

Bulundukları bölgenin daha önce terörle anıldığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Şırnak-Eruh arasındaki yol çalışmalarımız da devam ediyor. Şu anda da Eruh-Siirt arasındaki çalışmaları incelemek üzere şantiyemizde toplantımızı yaptık. Malumunuz buralar yıllar önce terörle anılıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız çok ciddi yatırımlar sayesinde buradaki teröristler def edildi, kafaları ezildi. Vatandaşlarımıza huzur geldi. İnşallah vatandaşlarımızın yaşam kalitesini daha da yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Karaismailoğlu, daha güzel yatırımlar, daha güzel işler yapma çabası içerisinde olduklarını kaydetti.

Zarova Köprüsü'nün önemli bir mühendislik çalışması olduğunu belirten Karaismailoğlu, köprünün gelecek eylül ayında açılışının yapılacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Karaismailoğlu Siirt'te STK temsilcileriyle bir araya geldi
19 Haziran 2020 23:10		 Bakan Karaismailoğlu: PKK'nın tek istediği kaos, çatışma, kan
19 Haziran 2020 20:54
Kandıra Cezaevi'nde eylem yapmak isteyen HDP'lilere izin çıkmadı
19 Haziran 2020 18:09		 MHP'de TBMM Başkanvekilliği için 'Celal Adan'la devam' kararı
19 Haziran 2020 17:59
CHP'li Öztrak'tan, Hamza Yerlikaya açıklaması
19 Haziran 2020 17:37		 Mustafa Şentop'tan Meclis Başkanlığı adaylığı açıklaması
19 Haziran 2020 17:28
Ak Partinin Meclis başkan adayı belli oldu
19 Haziran 2020 16:53		 Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüşdünü ispat etti
19 Haziran 2020 16:31
Bakan Ersoy: Koronavirüs, turistik şehirlerde kontrol altında
19 Haziran 2020 16:15		 Kılıçdaroğlu'ndan Volkan Bozkır'a tebrik
19 Haziran 2020 14:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:29 - FETÖ'den gözaltına alınan 150 astsubaydan 56'sı itirafçı oldu23:15 - Trafik polisi caddeyi basan suyun tahliyesi için seferber oldu23:10 - Bakan Karaismailoğlu Siirt'te STK temsilcileriyle bir araya geldi23:08 - Akar ve TSK komutanları Pençe-Kaplan şehidini uğurladı22:54 - Karı koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı22:49 - Burdur'da FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı22:38 - Bakan Karaismailoğlu: Teröristlerin kafaları ezildi22:35 - 'Nurçinler' ve 'Özbeyler' çete üyelerine operasyon: 16 gözaltı22:29 - 6 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Parmak iziyle yakalandı22:17 - Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki aya dikkat
22:06 - Katilin adını kanıyla yazmıştı... Bakandan paylaşım22:03 - Suyla kaplı caddede kanoyla gezdi22:00 - Sağlık çalışanları 'antikor testi' için mesaide21:45 - Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı yeniden atandı21:42 - İki aile arazi için birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı21:32 - UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu21:29 - 'Sınavda 400 öğrenciye virüs bulaştı' iddialarına açıklama21:26 - MSB paylaştı: 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Lojman satışları yeniden başladı... 70 bin TL'ye lojman var
Bakan Soylu açıkladı: Ehliyet taşımaya gerek kalmayacak
Benzin ve motorine zam geliyor
Katilin adını kanıyla yazdı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
Vaka sayısı bugün de azaldı. Verilerde Ankara ve İstanbul detayı
İyi Parti'nin açtığı YKS'nin iptali davası reddedildi!
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuru börülce 2
aşkın düşünce 2
kredi kartına çok taksit yapmak 5
irfan can kahveci 1
90 lardaki gibi şarkıların yapılamaması 3
kuruluş osman 1
Dilli düdük 1
osmanlı tokadı 1
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 3
glutenaz kapsül 2
SON İLANLAR
Enez Belediyesi geçici işçi alacak
Hafik Belediyesi işçi alacak
Marmaris Polisevi geçici işçi alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 93 işçi alacak
Adana Et ve Süt Kurumu eski hükümlü işçi alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Personel Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam