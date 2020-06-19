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Burdur'da FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
 19 Haziran 2020 22:49
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Burdur'da FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede FETÖ/PDY'ye bağlılığı devam ettirme, örgütü ayakta tutma, üyelerle ailelerine maddi ve manevi yardımda bulunma amacıyla güncel yapılanma içinde bulundukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonda S.B, A.P. ve M.Ö, evlerinde gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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